Dünya Sarı Yelekliler pes etmiyor
AVRUPA

Sarı Yelekliler pes etmiyor

Fransa’da Sarı Yelekliler, hükümetin ‘gösterileri bitirin’ çağrısına rağmen 15’inci kez sokağa çıktı. Cumartesi günü ülke genelinde 46 bin 600 kişinin katıldığı gösterilerde 44 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
17 Kasım 2018’den beri devam eden gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, 8 bin 400 kişi gözaltına alındı ve bin 796 kişi hapis cezasına çarptırıldı.
17 Kasım 2018’den beri devam eden gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, 8 bin 400 kişi gözaltına alındı ve bin 796 kişi hapis cezasına çarptırıldı.

ÜLKE GENELİNDE PROTESTO

Fransa’da Sarı Yelekliler, hükümetin gösterilerin iptal edilmesi çağrısına rağmen cumartesi günü ülke genelinde yeniden sokağa çıktı. Sarı Yeleklilerin hükümetin politikalarını protesto etmek için düzenlediği gösteriler, 15’inci haftasında da devam etti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetin politikalarını eleştiren göstericiler önceki haftalarda olduğu gibi Paris’in sembolleri arasında yer alan Champs-Elysees Caddesi’nde toplandı.

Sarı yeleklilerin öncü isimlerinden Eric Drouet, Paris’te düzenlenen, Macron’un da katıldığı tarım fuarına gitti. Drouet, Cumhurbaşkanı ile konuşabilmek için yanına yaklaşmaya çalıştı ancak güvenlik görevlileri buna izin vermedi.

AMAZON’U HEDEF ALDILAR

Eyfel Kulesi’nin yanındaki Trocadero Meydanı’na kadar yürüyen eylemciler, hükümet karşıtı sloganlar attı. Göstericilerin taş ve şişe atması üzerine polis, biber gazıyla müdahalede bulundu. Dev şirketlerin vergi ödememesine tepki gösteren bazı göstericiler, ABD’li e-ticaret devi Amazon’un Toulouse’daki merkezinin giriş ve çıkışlarını birkaç saat süreyle kapattı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ülke genelindeki gösterilere 46 bin 600 kişi katıldı, 44 kişi ise gözaltına alındı.

  • Ekonomiyi vurdu
  • Sarı Yeleklilerin 15’inci haftaya giren gösterileri, ülke ekonomisine ciddi zarar verdi. Eylemler nedeniyle işsiz kalanların sayısı 72 bin 675’e yükselirken, bunun devlete maliyeti 38 milyon avro oldu. Yine eylemler nedeniyle mağaza, restoran ve alışveriş merkezlerinin uğradığı zarar 2 milyar avroyu aştı, gıda sektörü de yaklaşık 13 milyar avro zarar etti.

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