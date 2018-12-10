Dünya Sarı Yeleklilere destek veren ünlüler
AVRUPA

Ünlülerden Sarı Yelekliler'e destek

Sarı Yelekliler'e destek veren ünlüler

Kill Bill filminin 'Gelin'i oyuncu Uma Thurman'dan Pamela Anerson'a , Fransa'daki 'Sarı Yelekliler' eylemine destek yağıyor. Ünlüler hareketin destekçilerine 'Sizinleyiz' mesajı veriyor.

Yeni Şafak
Oyuncu Uma Thurman
Oyuncu Uma Thurman

Fransa’da haftalardır devam eden eylemlere destek de artıyor. Dün yüzlerce kişinin gözaltına alındığı Paris’teki eylemlere oyuncu Uma Thurman da destek verdi.

Thurman, eylemden bir kareyi Instagram hesabından paylaştı. 48 yaşındaki aktris, Paris'teki Saint-Augustin Kilisesi'nin yakınındaki bir fotoğraf paylaştı.

Fotoğrafın açıklamasında "Paris'te bugün. Bombalar ve isyan. Göstericilerin %99'u barışcıl" dedi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Paris, today. Smoke bombs and riot police coming in.

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Uma Thurman (@umathurman)'in paylaştığı bir gönderi ()

Takipçileri tarafından endişeyle karşılanan genç yıldıza hayranları 'dikkatli ol' çağrısında bulundu.

Pamela Anderson: Eşitsizlikten bıkan kırsal yoksullar

Eylemlere ünlü oyuncu Pamela Anderson destek verdi. Anderson, "Yakma görüntülerine odaklanmak yerine bunun nedenini sormak zorundayız" dedi.

51 yaşındaki Kanadalı-Amerikalı oyuncu, Twitter'dan mesaj yayınlayarak, "Şiddeti hor görüyorum. Ama Fransız —ve küresel-elitlerin yapısal şiddeti ile kıyaslandığında, bu insanların şiddeti ve lüks arabaları yakması nedir?" diye sordu.

Anderson, "Yakma görüntülerine odaklanmak yerine bunun nereden ileri geldiğini sormak zorundayız" dedi.

Anderson, mesajına son noktayı şöyle koydu:

"Asıl mesele, itaatsizliğin yapıcı olup olamayacağıdır. Fransa'da ve tüm dünyadaki ilericiler bu enerjiyi şiddet için kullanmak yerine yapısal eşitlik ve eşitlikçi toplumlar inşa etmede kullanma imgesine sahip mi?"

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Ünlü oyuncu Brigitte Bardot da geçtiğimiz günlerde sarı yelekli fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak "Sizinleyim" mesajı vermişti. Bardot, eylemlere destek amacıyla sarı yelek giydiği bir fotoğrafını "Sizinleyiz" (Avec vous) notu ile Twitter hesabından paylaştı.

BİN 700 KİŞİ GÖZALTINDA

Dün meydana gelen gösterin ardından Fransız yetkililerin açıklamalarına göre bin 700’den fazla gösterici gözaltına alınırken, Fransız Cumhurbaşka Macron’un eylemlerin ardından hafta içi yeni bir vergi indirimi açıklaması yapacağı belirtildi.


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