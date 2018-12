Sarı Yelekliler'e destek veren ünlüler

Fransa’da haftalardır devam eden eylemlere destek de artıyor. Dün yüzlerce kişinin gözaltına alındığı Paris’teki eylemlere oyuncu Uma Thurman da destek verdi.

Thurman, eylemden bir kareyi Instagram hesabından paylaştı. 48 yaşındaki aktris, Paris'teki Saint-Augustin Kilisesi'nin yakınındaki bir fotoğraf paylaştı.

Fotoğrafın açıklamasında "Paris'te bugün. Bombalar ve isyan. Göstericilerin %99'u barışcıl" dedi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Paris, today. Smoke bombs and riot police coming in. REKLAM Uma Thurman (@umathurman)'in paylaştığı bir gönderi ( 8 Ara, 2018, 7:33öö PST )

Takipçileri tarafından endişeyle karşılanan genç yıldıza hayranları 'dikkatli ol' çağrısında bulundu.

Pamela Anderson: Eşitsizlikten bıkan kırsal yoksullar

Eylemlere ünlü oyuncu Pamela Anderson destek verdi. Anderson, "Yakma görüntülerine odaklanmak yerine bunun nedenini sormak zorundayız" dedi.

51 yaşındaki Kanadalı-Amerikalı oyuncu, Twitter'dan mesaj yayınlayarak, "Şiddeti hor görüyorum. Ama Fransız —ve küresel-elitlerin yapısal şiddeti ile kıyaslandığında, bu insanların şiddeti ve lüks arabaları yakması nedir?" diye sordu.

Anderson, "Yakma görüntülerine odaklanmak yerine bunun nereden ileri geldiğini sormak zorundayız" dedi.

I despise violence...but what is the violence of all these people and burned luxurious cars, compared to the structural violence of the French -and global - elites? — Pamela Anderson (@pamfoundation) 3 Aralık 2018

Anderson, mesajına son noktayı şöyle koydu:

"Asıl mesele, itaatsizliğin yapıcı olup olamayacağıdır. Fransa'da ve tüm dünyadaki ilericiler bu enerjiyi şiddet için kullanmak yerine yapısal eşitlik ve eşitlikçi toplumlar inşa etmede kullanma imgesine sahip mi?"

REKLAM

Ünlü oyuncu Brigitte Bardot da geçtiğimiz günlerde sarı yelekli fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak "Sizinleyim" mesajı vermişti. Bardot, eylemlere destek amacıyla sarı yelek giydiği bir fotoğrafını "Sizinleyiz" (Avec vous) notu ile Twitter hesabından paylaştı.

Avec vous ! pic.twitter.com/bAnojepAkH — BRIGITTE BARDOT (@brigitte_bardot) 28 Kasım 2018

BİN 700 KİŞİ GÖZALTINDA

Dün meydana gelen gösterin ardından Fransız yetkililerin açıklamalarına göre bin 700’den fazla gösterici gözaltına alınırken, Fransız Cumhurbaşka Macron’un eylemlerin ardından hafta içi yeni bir vergi indirimi açıklaması yapacağı belirtildi.