Sarı Yeleklilerin eylemleri 6. ayını doldurdu

Sarı Yeleklilerin eylemleri 6. ayını doldurdu

Fransa'da 6 aydır eylemlerine devam eden sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Macron yönetimine karşı seslerini bir kez daha duyurmak için sokağa çıktı. Ülke genelindeki gösterilere İçişleri Bakanlığına göre 15 bin 500, sarı yeleklilere göre 40 bin 497 kişi katıldı. Reims'de 11 ve Nancy'de 3 kişi gözaltına alındı.