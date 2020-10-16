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Dünya Sarkozye suç örgütü kurma soruşturması
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Sarkozy’e 'suç örgütü kurma' soruşturması

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında, 'suç örgütü kurmak' suçlamasıyla yeni bir soruşturma açıldı.

Haber Merkezi AA
Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy
Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'e yönelik soruşturmalara bir yenisi eklendi. Sarkozy, hakkındaki "2007'deki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına Libya'dan yasa dışı finansman sağladığı" iddiasıyla açılan soruşturmada, 'suç örgütü kurmak'la da suçlanacak.

Suç örgütü oluşturdu suçlaması

Fransa Ulusal Mali Savcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, yolsuzluk, seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağlama ve kamu fonlarının zimmete geçirilmesini saklamakla suçlanan Sarkozy’e, ek olarak suç örgütü oluşturma suçlamasının da yöneltileceği belirtildi.

Sarkozy'e yönelik suçlamalar

Sarkozy'nin, "2007'de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı ve kampanyayı bu destekle yürüttüğü" iddia ediliyor. Devrik Libya lideri Kaddafi de, 2011'de öldürülmeden kısa süre önce verdiği bir röportajda, "Sarkozy İçişleri Bakanı iken (2007) bana geldi ve para istedi. Ben de verdim. Sayemde seçimi kazandı" ifadelerini kullanmıştı.

10 gün önce ifade vermişti

2019'da iş insanı Ziad Takieddine de 2006 sonlarında Libya'dan Sarkozy'ye 5 milyon avro getirdiğini öne sürmüştü. İddialar üzerine 2013'te ön soruşturma açılmıştı. 5 yıl süren ön soruşturma sonrası Sarkozy, 21 Mart 2018'de Paris'te gözaltına alınmış, yaklaşık 30 saat süren gözaltı sürecinin ardından hakkında "cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağladığı, yolsuzluk yaptığı ve Libya kamu fonlarını gizlediği" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Sarkozy hakkında yeni soruşturma
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Sarkozy hakkında yeni soruşturma
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