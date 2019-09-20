Dünya Saudi Aramconun değeri düşüyor
ORTADOĞU

Saudi Aramco'nun değeri düşüyor

Washington merkezli Orta Doğu Enstitüsü Enerji Uzmanı Rauf Mammadov, "Tesislere düzenlenen saldırı, potansiyel yatırımcıları tedirgin edecek ve şirketin değerinin daha da azalmasına yol açacak" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aramco tesisleri
Aramco tesisleri

Saudi Aramco'nun tesislerine yapılan saldırılar, halka arza hazırlanan şirketin değerini ve Suudi petrol endüstrisini olumsuz etkiliyor. Washington merkezli Orta Doğu Enstitüsü Enerji Uzmanı Rauf Mammadov, halka arzın Tedavül'ün dışında bir borsada gerçekleştirilmesinin riskli olduğunu belirterek, "Arz için New York veya Londra borsası seçilmesi halinde Riyad yönetiminin yüzleşmek zorunda kalacağı davalar olacak" ifadesini kullandı. Mammadov, "Tesislere düzenlenen saldırı, potansiyel yatırımcıları tedirgin edecek ve şirketin değerinin daha da azalmasına yol açacak" dedi.

YABANCILARA HİSSE SATIŞI RAHATSIZ EDİYOR

Riyad yönetimi, şirketin yüzde 1'ini bu yılın sonunda, diğer yüzde 1'ini ise 2020'nin sonunda Suudi Arabistan borsası Tedavül'de halka arz edeceğini açıkladı. Bu karar değişikliğiyle, 2014'te Suudi Arabistan Ulusal Bankası'nın halka arzında olduğu gibi Aramco hisselerinin de zengin ailelere satılması hedeflenirken, 20 milyar dolarlık yüzde 1'lik hissesine yabancıların sahip olması kontrol kaybı olarak öngörüldü.

HALKA ARZ TEHLİKEDE

Saldırı tesislerinin saldırıya ne kadar açık olduğunu gösterdi ve halka arz sürecini olumsuz etkiledi. El-Rumeyyan "halka arzın saldırılar sebebiyle ertelenmeyeceğini" ifade etse de bu açıklama piyasalarda yatırımcıların güvenini kazanmak için yeterli olmadı.

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