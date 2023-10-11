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Savafta'nın evini abluka altına alan İsrail askerleri ile Filistinliler arasında silahlı çatışma yaşandı

Tubas kentinde Hamas Hareketi liderlerinden Nadir Savafta'nın evini abluka altına alan İsrail askerleri ile Filistinliler arasında silahlı çatışma yaşandı. Çatışmalar sonucunda can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin bilgi bulunmuyor.

07:10 . 11/10/2023 Çarşamba
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Bölgedeki görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail askerleri, Tubas kentinde Hamas Hareketi liderlerinden Nadir Savafta'nın evini abluka altına aldı.


Abluka sırasında, İsrail askerleri ile Filistinli silahlı gruplar arasında yoğun silahlı çatışma yaşandı.


Çatışmalar sonucunda can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin bilgi bulunmuyor.


İsrail-Filistin çatışması


Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.


Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.


Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 260’ı çocuk, 200’ü kadın olmak üzere 900 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.


İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.




#batı şeria
#çatışma
#Filistin
#gazze
#israil
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