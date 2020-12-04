Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Savaş baronu Hafter Ülkesine değil cebine çalışmış
ORTADOĞU

Savaş baronu Hafter: Libya'da son durum ne?

Savaş baronu Hafter: Ülkesine değil cebine çalışmış

Libya’da meşru hükümeti hedef alan darbeci Hafter’in serveti dudak uçuklatıyor. Kaddafi’yi deviremeyince ABD’ye kaçan Hafter, 20 yılda milyonlarca dolarlık malvarlığına sahip olmuş. Terörist Hafter ‘Libya halkını kurtarma mücadelesi’ verdiğini iddia ettiği dönemde de 700 bin dolara at çiftliği almış.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hafter
Hafter

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 1980’lerde Kaddafi’yi devirmek için yürütülen çalışmalara liderlik eden Hafter, başarılı olamayınca ABD’ye kaçmıştı. 20 yıl burada yaşayan Hafter’in ABD’de milyonlarca dolarlık malvarlığı edindiği ortaya çıktı. Ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerle meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne başkaldıran Hafter, Libya’dan kaçırdığı paralarla ABD Virginia’da tamamı kendi adına kayıtlı 17 mülk satın almış. Great Falls’ta 2,5 milyon dolarlık 5 bin 600 m2’lik ev, Falls Church’ta apartman dairesi ve bir çiftliği bulunan Hafter, bunlardan biri için 8 milyon dolar nakit ödeme yapmış.

Hafter milisleri ülkenin batısına kayıyor
DÜNYA
Hafter milisleri ülkenin batısına kayıyor

HESABI SORULACAK

  • Temmuz 2020’de, yani sözde “Libya halkını kurtarma mücadelesi” verdiği dönem içinde Boyce’da 700 bin dolara at çiftliği alan Hafter’in, burada yetiştirilen safkan Arap atlarını Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) uluslararası yarışlarda koşturduğu belirlendi. Libyalı yetkililer, çocuk, kadın demeden yüzlerce masum sivili öldüren Hafter’in sadece savaş suçu işlemediğini, aynı zamanda yasal olmayan yollardan malvarlığı edindiğini de belirterek, bu iki suçun da hesabının sorulacağını kaydetti.

Darbeci Hafter güçlerinin tatbikatında Türk bayrağı yere atılıp çiğnendi
DÜNYA
Darbeci Hafter güçlerinin tatbikatında Türk bayrağı yere atılıp çiğnendi
Abone Ol Google News
Ankarada mesai düzenlemesi

Ankara'da mesai düzenlemesi

Valilik değişen mesai saatlerini açıkladı.
Gecenin yıldızı Kral

Gecenin yıldızı 'Kral'

​13 dakika kala oyuna girip maçı çevirmeyi başardı.
Kaftancıoğluna ikinci bombardıman

Kaftancıoğlu'na
ikinci bombardıman

CHP içindeki taciz ve tecavüz tartışması büyüyor.
Polisten kaçamadılar

Polisten kaçamadılar

Otomobildeki uyuşturucuyu yere döktüler.
Sivasspor kaybetti <br>Karabağ umut verdi

Sivasspor kaybetti
Karabağ umut verdi

​Temsilcimizin umutlarını Karabağ devam ettirdi.
Milli yıldızdan<br>muhteşem gol

Milli yıldızdan
muhteşem gol

Hakan Çalhanoğlu kaleciyi çaresiz bıraktı.

Bu kez BAE izole edilebilir

Bu kez BAE izole edilebilir

Suudi Arabistan, Katar ile ortak zemin arayışında.
Gardaşın tercihi Türkiye

Gardaşın tercihi Türkiye

Türkiye'nin Azerbaycan'a silah ihracatı yüzde 600 arttı.
Can yakan tablo

Can yakan tablo

​Sağlık Bakanlığı son verileri açıkladı.
Prefabrik ev sistemine talebi artıyor

Prefabrik ev sistemine talebi artıyor

Pandemide Prefabrik ve Konteyner Ev talepleri tavan yaptı
Hangi şehirler<br>alarm veriyor?

Hangi şehirler
alarm veriyor?

Türkiye'nin il il koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi.
Sanatın yeni merkezi

Sanatın yeni merkezi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptı.

Koronavirüse yakalandı

Koronavirüse yakalandı

​Gençlik ve Spor Bakanı sosyal medyadan açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.