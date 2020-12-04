Savaş baronu Hafter: Ülkesine değil cebine çalışmış

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 1980’lerde Kaddafi’yi devirmek için yürütülen çalışmalara liderlik eden Hafter, başarılı olamayınca ABD’ye kaçmıştı. 20 yıl burada yaşayan Hafter’in ABD’de milyonlarca dolarlık malvarlığı edindiği ortaya çıktı. Ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerle meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne başkaldıran Hafter, Libya’dan kaçırdığı paralarla ABD Virginia’da tamamı kendi adına kayıtlı 17 mülk satın almış. Great Falls’ta 2,5 milyon dolarlık 5 bin 600 m2’lik ev, Falls Church’ta apartman dairesi ve bir çiftliği bulunan Hafter, bunlardan biri için 8 milyon dolar nakit ödeme yapmış.

DÜNYA Hafter milisleri ülkenin batısına kayıyor

HESABI SORULACAK

Temmuz 2020’de, yani sözde “Libya halkını kurtarma mücadelesi” verdiği dönem içinde Boyce’da 700 bin dolara at çiftliği alan Hafter’in, burada yetiştirilen safkan Arap atlarını Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) uluslararası yarışlarda koşturduğu belirlendi. Libyalı yetkililer, çocuk, kadın demeden yüzlerce masum sivili öldüren Hafter’in sadece savaş suçu işlemediğini, aynı zamanda yasal olmayan yollardan malvarlığı edindiğini de belirterek, bu iki suçun da hesabının sorulacağını kaydetti.