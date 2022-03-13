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AVRUPA

Savaşın mağduru yine onlar: Çocuklar kayboluyor

Ukrayna’dan Avrupa’ya geçen mülteci sayısı 3 milyona yaklaşırken, korkulan senaryo gerçekleşmeye başladı. Yoğun insan dalgası karşısında ülkeler çaresiz kalırken, aileleri olmadan sınırı geçen çocukların kaybolmaya başladığı ortaya çıktı. Sınır noktalarında insan kaçakçılığı vakaları yaşanırken, Ukraynalı kadınlar da kötü muameleye maruz kalıyor.

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Savaşın mağduru yine onlar: Çocuklar kayboluyor
Ukrayna'da sahipsiz kalan çocuklar kaybolmaya başladı.

Avrupa’nın 2. Dünya Savaşı’ndan sonra karşı karşıya kaldığı en büyük mülteci dalgasında ikinci hafta geride kalırken, çoğu kadın ve çocuk 2.3 milyona yakın Ukraynalı komşu ülkelere sığındı. Tarihin en hızlı gelişen mülteci krizi karşısında Polonya, Romanya, Moldova, Macaristan ve Slovakya gibi komşu ülke yönetimleri çaresiz kalırken, sahadan endişe verici haberler gelmeye de başladı. The Guardian’ın haberine göre Ukrayna komşu ülkelere geçen Ukraynalı çocuklar kaybolmaya başlarken, insan kaçakçılığı ve kadınlara yönelik kötü muamele de artış gösteriyor. Birleşmiş Milletler, Ukrayna’dan komşu ülkelere sığınanların yarısının çocuk olduğunu açıklamıştı.

TEK BAŞLARINA SINIRA GÖNDERİLİYORLAR

  • Gazeteye konuşan Polonya merkezli Homo Faber adlı insan hakları kuruluşu yetkilileri, Ukrayna’daki aileleri tarafından, komşu ülkelerdeki akrabalarına ya da tanıdıklarına gönderilen çocukları, sınıra ulaştıklarında kimse karşılamıyor.

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İNSAN KAÇAKÇILIĞI BAŞLADI

Ukrayna sınırında faaliyet gösteren yardım kuruluşları, tek başlarına kalan çocukların kaybolduklarını ve insan kaçakçılığı vakalarının baş gösterdiğini duyurmaya başladı. Habere göre, Ukraynalı mültecilerin toplandığı alanlarda yalnız bırakılan çocukların ne yapacağını bilemez halde toplanma alanlarında dolaştıkları ve en kötü senaryoda ortadan kaybolduklarını belirtti.

KADINLARA KÖTÜ MUAMELE

  • Çocukların yanında sınırı geçen Ukraynalı kadınlara yönelik kötü muamele haberlerinin de geldiği belirtiliyor. Polonya’da bazı kadınlara yasa dışı faaliyet gösteren işyerlerinde kandırılarak tuzağa düşürüldüğü, kötü muameleye maruz kaldığı, maaş verilmediği, belgelerine ve paralarına el konulduğu kaydedildi.

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80 BİN DOĞUM BEKLENİYOR

Ukrayna’da ve komşu ülkelerde bulunan 80 bin Ukraynalı kadının önümüzdeki 3 ay içinde doğum yapması beklenirken, saldırıların başlamasından bu yana hem Ukrayna’da hem de komşu ülkelerde yaklaşık 4 bin 300 Ukraynalı bebek dünyaya geldi. UNFPA ise özellikle kadınlar için hayati öneme sahip ihtiyaçların karşılanmasında hizmetlerin artacağını belirtirken, çok sayıda temel ihtiyaç ürünlerini hem sınırda hem de sığınma merkezlerinde dağıtmaya devam ediyor.

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Binlerce Suriyeli benzer kaderi paylaştı

  • 10 yıldır devam eden Suriye’deki iç savaştan kaçan Suriyeli çocuklardan binlercesinin de Avrupa’da kaybolduğu biliniyor. 2015’ten beri Avrupa Birliği ülkelerinde kaybolan mülteci çocuk sayısı 96 binden fazla. 2016’da refakatsiz şekilde Avrupa’ya ulaşan çocuk sayısı 63 binden fazla. Bu çocukların nerede olduğu bilinmiyor. Avrupa’da yaşayan refakatsiz mülteci sayısı 170 bin. Raporlara göre, bu çocukların en çok maruz kaldığı durumlar cinsel istismar, tecavüz, insan kaçakçılığı, şiddet, kölelik ve organ mafyası olduğu ortaya çıktı. Fransa’da ise kaydı bulunup kendisinden haber alınamayan çocuk sayısı bin olarak belirtiliyordu.

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