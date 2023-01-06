Dünya Savaşta dengeleri değiştirecek adım Almanya Ukraynaya Patriot verecek
AVRUPA

Savaşta dengeleri değiştirecek adım: Almanya Ukrayna’ya Patriot verecek

Ukrayna’da savaş tüm acımasızlığıyla devam ederken Almanya Şansölyesi Olaf Scholz bu ülkeye gelişmiş hava savunma sistemi Patriot ve muharabe araçları gönderileceğini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Savaşta dengeleri değiştirecek adım: Almanya Ukrayna’ya Patriot verecek
Patriot

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Scholz’un, ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve ABD’nin Ukrayna’ya “Bradley” tipi zırhlı muharebe araçları, Almanya’nın ise Patriot hava savunma sistemi ile “Marder” tipi zırhlı muharebe araçları tedarik etme konusunda görüş birliğine varıldığı belirtildi.

Açıklamada Kiev yönetiminin Almanya’dan talep ettiği modern “Leopar” tipi tank araçlarının gönderme konusunda karar verip vermediğine değinilmedi. Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Ukrayna’ya en yakın zamanda ellerindeki AMX-10 tekerli tankları göndereceğini duyurdu. Fransa, Ukrayna’ya tank veren ilk ülke olacak.

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