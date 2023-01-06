Dünya Putinin ateşkes çağrısına ret İlerleyişimizi durdurmak için yapılmış bir hamle
AVRUPA

Putin'in ateşkes çağrısına ret: İlerleyişimizi durdurmak için yapılmış bir hamle

Rusya'nın ateşkes talebine Kiev'den olumlu dönüş gelmezken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Putin'in 36 saatliğine ateşkes uygulanması yönündeki talimatını, Rusya'nın Donbas'ta Ukrayna ordusunun ilerleyişini engellemesi için yapılan bir hamle olarak değerlendirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Putinin ateşkes çağrısına ret: İlerleyişimizi durdurmak için yapılmış bir hamle
Volodimir Zelenskiy - Vladimir Putin

Rusya lideri Vladimir Putin, bugün TSİ 12:00’den itibaren geçerli olmak üzere Ukrayna’da 36 saat süreli ateşkes ilan etti.

Ortodoksların Noel’i kutlayabilmesi için bu ateşkesi ilan eden Rusya, Ukrayna’yı da ateşkese katılmaya davet etti. Fakat Kiev bu talebi reddetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, gece saatlerinde yayımladığı görüntülü mesajıyla halka seslenerek, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Rusya'nın kararıyla, Ukrayna'da devam eden savaşta 36 saatlik bir ateşkesin uygulanması konusuna değinen Zelenskiy şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi, Noel'i Donbas'taki adamlarımızın (askerler) ilerlemesini bir süreliğine durdurmak ve teçhizat, cephane ve askere alınanları mevzilerimize yaklaştırmak için bir kılıf olarak kullanmak istiyorlar. Bu ne verecek? Kayıp hesabındaki bir başka artış. Dünyadaki herkes, Kremlin'in savaşı yenilenmiş bir güçle sürdürmek için savaştaki bir mühleti nasıl kullandığını biliyor."

Konuşmasının bir bölümünde Rusça konuşan Zeleneskiy, Rusya'nın vatandaşlarına hitap ederek, geçen yıl 15 Kasım ve 12 Aralık'ta Rus hükümetine bir "Barış Formülü" sunduklarını ama Kremlin tarafından kabul edilmediğini kaydetti.

Ukrayna'daki savaşın sürdüğünü aktaran Zelenskiy, Rus askerlerin ülkesinde kaldığı sürece savaşın devam edeceğini kaydetti.

Rusya'nın yeni bir saldırı hazırlığın içinde bulunduğunu iddia eden Zelenskiy, şöyle devam etti:

"Rusya, Ukrayna'ya ve tüm Avrupa'ya karşı yeni bir saldırı dalgası hazırlıklarını sessizce gizleyemeyecektir. Saldırganın bu savaşta nasıl ve ne zaman yeni bir tırmanışa hazırlandığını dünya ayrıntılı olarak bilecek."

Desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini hatırlatan Zelenskiy, görüşmede ikili ilişkileri, Karadeniz güvenliği ile küresel gıda güvenliği konuları ve Ukrayna'daki gelişmeleri ele aldıklarını söyledi.

Ülkesinin toprak bütünlüğünü desteklediği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettar olduğunu aktaran Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devletimizin desteği ve toprak bütünlüğümüzün yeniden tesis edilmesi temelinde Ukrayna'nın ve tüm Avrupa'nın güvenliğinin dürüst bir şekilde yeniden tesisi ihtiyacı için teşekkür ediyorum."

Prens Harry kitabında yazdı: Afganistan'da 25 kişiyi öldürdüm ve bundan utanç duymadım
DÜNYA
Prens Harry kitabında yazdı: Afganistan'da 25 kişiyi öldürdüm ve bundan utanç duymadım

ABD'de seçim krizi sürüyor: 11 turluk oylamada başkan seçilemedi
DÜNYA
ABD'de seçim krizi sürüyor: 11 turluk oylamada başkan seçilemedi

Erdoğan telefonda Putin ve Zelenski ile görüştü: Rus ordusu ateşkes uygulanması talimatı verdi
DÜNYA
Erdoğan telefonda Putin ve Zelenski ile görüştü: Rus ordusu ateşkes uygulanması talimatı verdi
Vade sınırı12 bin liraya çıktı

Vade sınırı
12 bin liraya çıktı

​Cep telefonu alımına kredi düzenlemesi.
Liderleri yakalanıncaterör estirdiler

Liderleri yakalanınca
terör estirdiler

Uçaklara dahi ateş ettiler: Çok sayıda polis yaralandı.
81 ildeki bütün sıfır konutlar kampanyaya dahil

​Geliri düşük olana daha fazla destek.

Cansız bedenlerine 10 saat sonra ulaşıldı.

'​İlerleyişimizi durdurmak için yapılmış bir hamle'
PKK/KCK'ya<br>gece operasyonu

PKK/KCK'ya
gece operasyonu

Eylem hazırlığı yapıyorlardı: Sekiz kişi gözaltında.

25 kişiyi öldürdüm<br>ve utanç duymadım

25 kişiyi öldürdüm
ve utanç duymadım

Prens Harry kitabında Afganistan görevini de yazdı.

ABD'de<br>seçim krizi büyüyor

ABD'de
seçim krizi büyüyor

11 turun geride kaldığı oylamada başkan seçilemedi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

​10'uncu kez bir araya geldiler istişare kararı aldılar.

​Rus ordusu ateşkes uygulanması talimatı verdi.

​Örgütle bağı devam ediyor.

​100 yıl sonra da hatırlanacak.

​2023 adet yerli otomobile NFT'li açık artırma.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.