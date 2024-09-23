Scholz’un sonu Biden’a benzeyecek

Avrupa kıtasının lokomotif ülkesi Almanya içine girdiği siyasi ve ekonomik kriz sarmalından çıkış yolu arıyor. Ülkeyi üç yıldır yöneten Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokratlar'dan (FDP) oluşan koalisyonda kan kaybı her geçen gün hızlanırken, aşırı sağcı AfD ise yükselişine devam ediyor. Yakın zamana kadar ülkenin ikinci en büyük partisi olan ancak konumunu AfD'ye kaptıran SPD'de Başbakan Olaf Scholz'un liderliği sorgulanıyor. Avrupa merkezli Politico dergisinin analizinde Scholz'un, tıpkı ABD Başkanlık Seçimlerine aylar kala seçimi kaybedeceği öngörülen Joe Biden'ın Demokrat Parti içinde siyasi bir darbeyle adaylığının sonlandırılmasına benzer bir süreçle karşı karşıya kalabileceği değerlendirildi.





Kaybedilen seçimler krizi artırdı

Habere göre Scholz Almanya'da yapılacak genel seçimlere bir yıl kala koltuğundan olabilir. SPD'nin seçimlerde bir felaketle karşılaşmamak adına yeni bir liderle devam etmeyi gündemine alabileceği değerlendiriliyor. Üçlü koalisyonun başbakanı olan Scholz'un, iktidarda gösterdiği performansın, SPD'ye büyük darbe vurduğunu belirten parti yöneticileri çareyi kan değişikliği olabileceğini değerlendiriyor. SPD, Haziran ayında yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ve üç hafta önce Doğu Almanya Eyaletlerinden ikisi olan Thüringen ve Saksonya'da yapılan seçimlerde AfD'den sonra üçüncü parti olabilmişti.





Pistorius SEÇENEĞİ

Parti'nin Scolz'un daha fazla zarar vermesini engellemek adına, gelecek sene eylül ayında yapılması planlanan genel seçimleri erkene çekmek ya da mevcut koalisyonda Savunma Bakanı olarak görev yapan SPD'li Boris Pistorius'ı liderlik görevine getirmek gibi iki tercihi masaya yatırdığı kaydediliyor.





kritik anket

Son olarak 2 milyon kişinin oy kullanacağı ve SPD'nin 34 yıldır yönettiği Brandenburg eyaletinde dün yapılan seçim öncesi düzenlenen anketlerde AfD yüzde 28 ile birinci sırada yer alırken, Başbakan Olaf Scholz'un Partisi SPD yüzde 27 ile ikinci, merkez sağ Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) ise yüzde 14 ile üçüncü olması bekleniyor. Seçim, bu şekilde sonuçlanırsa Başbakan Scholz'un siyasi kariyerinin bitebileceği değerlendiriliyor.











