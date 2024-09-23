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Scholz’un sonu Biden’a benzeyecek

Scholz’un sonu Biden’a benzeyecek

04:0023/09/2024, Pazartesi
G: 23/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Olaf Scholz
Olaf Scholz

Almanya’da genel seçime bir yıl kala iktidardaki üçlü koalisyonun büyük ortağı SPD’de Olaf Scholz’un liderliği tartışılıyor. Başarısız bir başbakanlık görevi yürüten Scholz’un SPD’ye zarar verdiğini düşünen parti yönetimi, erken genel seçime gitmek ya da ABD’de olduğu gibi bir liderlik değişimini gündemine aldı.

Avrupa kıtasının lokomotif ülkesi Almanya içine girdiği siyasi ve ekonomik kriz sarmalından çıkış yolu arıyor. Ülkeyi üç yıldır yöneten Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokratlar'dan (FDP) oluşan koalisyonda kan kaybı her geçen gün hızlanırken, aşırı sağcı AfD ise yükselişine devam ediyor. Yakın zamana kadar ülkenin ikinci en büyük partisi olan ancak konumunu AfD'ye kaptıran SPD'de Başbakan Olaf Scholz'un liderliği sorgulanıyor. Avrupa merkezli Politico dergisinin analizinde Scholz'un, tıpkı ABD Başkanlık Seçimlerine aylar kala seçimi kaybedeceği öngörülen Joe Biden'ın Demokrat Parti içinde siyasi bir darbeyle adaylığının sonlandırılmasına benzer bir süreçle karşı karşıya kalabileceği değerlendirildi.


Kaybedilen seçimler krizi artırdı

Habere göre Scholz Almanya'da yapılacak genel seçimlere bir yıl kala koltuğundan olabilir. SPD'nin seçimlerde bir felaketle karşılaşmamak adına yeni bir liderle devam etmeyi gündemine alabileceği değerlendiriliyor. Üçlü koalisyonun başbakanı olan Scholz'un, iktidarda gösterdiği performansın, SPD'ye büyük darbe vurduğunu belirten parti yöneticileri çareyi kan değişikliği olabileceğini değerlendiriyor. SPD, Haziran ayında yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ve üç hafta önce Doğu Almanya Eyaletlerinden ikisi olan Thüringen ve Saksonya'da yapılan seçimlerde AfD'den sonra üçüncü parti olabilmişti.


Pistorius SEÇENEĞİ

Parti'nin Scolz'un daha fazla zarar vermesini engellemek adına, gelecek sene eylül ayında yapılması planlanan genel seçimleri erkene çekmek ya da mevcut koalisyonda Savunma Bakanı olarak görev yapan SPD'li Boris Pistorius'ı liderlik görevine getirmek gibi iki tercihi masaya yatırdığı kaydediliyor.


kritik anket

Son olarak 2 milyon kişinin oy kullanacağı ve SPD'nin 34 yıldır yönettiği Brandenburg eyaletinde dün yapılan seçim öncesi düzenlenen anketlerde AfD yüzde 28 ile birinci sırada yer alırken, Başbakan Olaf Scholz'un Partisi SPD yüzde 27 ile ikinci, merkez sağ Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) ise yüzde 14 ile üçüncü olması bekleniyor. Seçim, bu şekilde sonuçlanırsa Başbakan Scholz'un siyasi kariyerinin bitebileceği değerlendiriliyor.



Fransa'da 'Filistin karşıtı' yeni kabine açıklanınca halk sokağa döküldü, muhalefet tepkili: Demokrasi aşağılandı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sandıktan birinci çıkan sol ittifakın adayı yerine yeni başbakan olarak atadığı eski Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi sağcı Michel Barnier yeni kabineyi açıkladı. Kabine açıklandığı sıralarda sol ittifakın ortak başbakan adayını "Filistin devletini tanıma" vaadi nedeniyle göreve getirmeyen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un azledilmesini isteyen binlerce kişi sokağa döküldü. Başkent Paris'in yanı sıra Lyon ve Marsilya'da binlerce kişi sokağa inerek Macron iktidarını protesto etti. Göstericiler, "Macron istifa" yazılı pankartlar taşıdı, "Macron istemese de çalışanların onuru ve daha iyi bir dünya için buradayız", "Macron defol, Fransızlar seni istemiyor artık" ve "Adalet olmadan barış olmayacak" sloganları attı. Muhalafet partisi liderleri de, Fransa'daki demokrasinin aşağılandığını, Fransız halkının iki kez reddettiği Macron taraftarlarının tekrar iktidara döndüğünü ifade ederek tepkilerini dile getirdi.


#Almanya
#Olaf Scholz
#politika
#avrupa

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