Seçim vaadi: Camileri yakacağız

Avrupa'da İslamofobi her geçen gün başka bir yüzünü gösteriyor. Artan ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslamofobi, seçimlere de yansıyor. Hollanda'da 21 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi ülkedeki camiler en önemli propaganda malzemesi haline geldi.

"Camileri yakalım"

Hollanda'da 21 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde ırkçı Geert Wilders'in Özgürlük Partisi Utrecht Belediye Meclisi üyesi adaylarından Henk van Deun, Hollanda'daki bütün camiler gibi kentteki Ulu Cami'nin de "yakılıp yıkılması" çağrısı yaptı.

BBC Türkçe'de yer alam habere göre, Deun, "Biz camilerin yakılıp yıkılmasını tercih ediyoruz, İslam’ı bir din olarak değil, nazizm gibi bir ideoloji olarak görüyoruz ve Hollanda’da istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yakmazsak kapatırız"

Bu sözleri sarfeden aday Deun'a açıklamalarının ardından sosyal medyada büyük tepki topladı. Eleştirilerin hedefi olan Özgürlükçü Parti adayı Deun sözlerinin yanlış anlaşıldığını ve yanlış kelimeler kullandığını belirterek geri adım attı.

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Henk van Deun camilerin "yakılıp yıkılması" yerine kapatılmasını istedi.

Aşırı sağcı aday daha sonra Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise "sözcük seçimi" nedeniyle özür diledi. Van Deun, camilerin kapatılmasını istediklerini ancak bunun asla yakılarak veya şiddet kullanarak yapılamayacağını dile getirdi.

PVV ve DENK, Utrecht kentinde ilk kez seçime katılıyor. Tartışma konusu olan Ulu Camii, Avrupa'da diğer din mensuplarının da ibadet edebileceği şekilde düzenlenen ilk cami olmuştu.

Hollanda'da ırkçılık kazanmıyor

Geçtiğimiz yıl yapılan genel seçimlerde Geert Wilders büyük laflarla Türkiye ve İslam karşıtlığı yapmış, adeta yabancı düşmanlığı fitilini ateşlemeye çalışmıştı. Ancak aldığı sonuçla ikinci gelen Wilders'in Özgürlükçü Partisi, mecliste yalnızca 20 milletvekiline sahip olabilmiş, beklentilerin altında kalmıştı.

Bu sonuçlar, ırkçılığın Hollanda da maya tutmadığını göstermiş, aşırıcılığa prim verilmeyeceği mesajı verilmişti.

'Camilere yurtdışından para akışı sınırlandırılsın'

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Öte yandan Hollanda'da hükümet ortağı Hıristiyan Demokrat Parti (CDA), ülkedeki camilere yurtdışından yapılan para akışının şeffaf hale getirilmesini istiyor.

CDA Milletvekili Pieter Omtzigt tarafından verilen parlamentoya sunulan önergede, camilere yurtdışından yapılan para akışının da sınırlandırılması talep edildi.

Hollanda'daki birçok camiye, Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeden, aralarında radikal İslamcı örgütlerin de yer aldığı kuruluşlar tarafından para aktarıldığı ortaya çıkmıştı.