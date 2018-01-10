Seçim vaadi: Camileri yakacağız

Avrupa'da İslamofobi her geçen gün başka bir yüzünü gösteriyor. Artan ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslamofobi, seçimlere de yansıyor. Hollanda'da 21 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi ülkedeki camiler en önemli propaganda malzemesi haline geldi.

"Camileri yakalım"

Hollanda'da 21 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde ırkçı Geert Wilders'in Özgürlük Partisi Utrecht Belediye Meclisi üyesi adaylarından Henk van Deun, Hollanda'daki bütün camiler gibi kentteki Ulu Cami'nin de "yakılıp yıkılması" çağrısı yaptı.

Deun, "Biz camilerin yakılıp yıkılmasını tercih ediyoruz, İslam’ı bir din olarak değil, nazizm gibi bir ideoloji olarak görüyoruz ve Hollanda’da istemiyoruz" dedi.

"Yakmazsak kapatırız"

Bu sözleri sarfeden aday Deun'a açıklamaları sonrasında sosyal medyada büyük tepki çekti. Eleştirilerin hedefi olan Özgürlükçü Parti adayı Deun sözlerinin yanlış anlaşıldığını ve yanlış kelimeler kullandığını belirterek geri adım attı.

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Henk van Deun camilerin "yakılıp yıkılması" yerine kapatılmasını istedi.

Hollanda'da ırkçılık kazanmıyor

Geçtiğimiz yıl yapılan genel seçimlerde Geert Wilders büyük laflarla Türkiye ve İslam karşıtlığı yapmış, adeta yabancı düşmanlığı fitilini ateşlemeye çalışmıştı. Ancak aldığı sonuçla ikinci gelen Wilders'in Özgürlükçü Partisi, mecliste yalnızca 20 milletvekiline sahip olabilmiş, beklentilerin altında kalmıştı.

Bu sonuçlar, ırkçılığın Hollanda da maya tutmadığını göstermiş, aşırıcılığa prim verilmeyeceği mesajı verilmişti.