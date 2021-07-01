Dünya Seçimlerde hezimete uğrayan Macron yayına başörtülü vatandaşlarla çıktı
AVRUPA

Seçimlerde hezimete uğrayan Macron yayına başörtülü vatandaşlarla çıktı

Yaptığı İslam karşıtı açıklamalarla dünya gündemine oturan Macron bölgesel seçimlerde hezimete uğrayınca Müslümanların oylarını almak için kolları sıvadı. Paris'te düzenlenen Nesil Eşitliği Forumu'nda konuşan Macron'un yanında başörtülü vatandaşların bulundurulması dikkat çekti.

Haber Merkezi Diğer
Seçimlerde hezimete uğrayan Macron yayına başörtülü vatandaşlarla çıktı
​Seçimlerde hezimete uğrayan Macron yayına başörtülü vatandaşlarla çıktı ​

Bölgesel seçimlerde hezimete uğrayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron , Müslümanların oyların kazanmak için yeni bir yönteme başvurdu.

Paris'te düzenlenen Nesil Eşitliği Forumu'nda konuşan Macron'un yanında başörtülüler vardı.

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OY ALMAK İÇİN YENİ BİR YÖNTEM BULDU

Fransa’da 20 ve 27 Haziran tarihlerinde düzenlenen bölgesel seçimlerde Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM), hezimete uğradı. Seçimlerin iki turuna da sandık boykotu damgasını vururken, LREM daha ilk turda elendi.

İkinci tura katılım oranı yüzde 35 düzeyinde kalırken, kayıtlı seçmenlerin yüzde 65'i oy kullanmadı. Macron'un kurucusu olduğu parti yüzde 6,9'a geriledi.

Macron'un yanında canlı yayında başörtülü vatandaşlar yer aldı. Macron'un bu adımıyla oylarını artırmak istediği yorumları yapıldı

Fransa'da başta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere Fransız yetkililerin Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunmaları ve İslam karşıtı açıklamaları İslam dünyasını kızdırmıştı.

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