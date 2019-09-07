Dünya Seçmen sayısı nüfustan fazla çıktı
AVRUPA

Seçmen sayısı nüfustan fazla çıktı

Seçmen sayısı nüfustan fazla çıktı

Kosova Merkez Seçim Komisyonu, 6 Ekim'de yapılacak olan erken genel seçimde 1 milyon 972 bin 466 kişinin oy kullanabileceğini duyurdu ancak resmi rakamlara göre ülkenin nüfusu 1 milyon 739 bin 825.

Haber Merkezi DHA
Kosova'daki seçimler Ekim'de.
Kosova'daki seçimler Ekim'de.
Kosova'da 6 Ekim’de yapılacak olan genel seçimler öncesi seçmen sayısı kafaları karıştırdı.
  • Kosova Merkez Seçim Komisyonu, vefat eden ya da Kosova vatandaşlığından çıkan 33 bin 791 kişinin de seçmen listesinden adının silindiğini açıkladı. Seçmen kütüğünde ölen vatandaşların seçmen listelerinden çıkarılmadığı, dolayısıyla bunun da aradaki sayı farkında etken olduğu belirtildi.

Seçim komisyon üyesi: Hata düzeltilmeye çalışılıyor

Kosova Merkez Seçim Komisyonu Türk asıllı üyesi Ercan Şpat, seçmen sayısının nüfustan çok olduğunu; ölenlerin ve ülke dışına göçenlerin seçim komisyonunca hala seçmen görünüyor olmasının, bunun en önemli nedeni olduğunu söyledi.

  • Sayıdaki bu tutarsızlığın giderilmesi için çalışıldığını belirten Şpat, “Kosova Merkez Seçim Komisyonu ve İçişleri Bakanlığı'nın ortak komisyonları bu konuda yoğun şekilde çalışıyor. Bunun bir an evvel düzeltilmesi lazım” dedi.

Vatandaşlar da duruma gülerek tepki gösterdi

Resmi kayıtlarda nüfustan çok seçmen çıkması, Kosovalıları da tebessüm ettirdi.

Ortada komik bir durumun olduğunu söyleyen Kosovalılar, ölmüş olan kişilerin hala seçmen göründüğünü; resmi kurumlar arasındaki koordinasyonsuzluğun bir an evvel düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

29 Ekimde açılıyor

29 Ekim'de açılıyor

​Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı kütüphanesinin açılış tarihini açıkladı.
Evde bakım araçları da kayboldu

'Evde bakım' araçları da kayboldu

Yenikapı'ya çekilen araçlar bir bir kayıplara karışıyor.
100 milyar dolarlık görüşme

100 milyar dolarlık görüşme

Bakan ​Pekcan'dan ABD ile ticaret hacmi açıklaması.
İstikamet<br> Fırat'ın doğusu

İstikamet
Fırat'ın doğusu

​Güvenli bölgede kullanılacak zırhlılar sıfır noktasında.
Gerçekleri yansıtmıyor

Gerçekleri yansıtmıyor

ABD'nin seyahat uyarısına Türkiye'den sert tepki.
Rakibimiz Karadağ

Rakibimiz Karadağ

​12 Dev Adam olimpiyat elemeleri için parkede.

Yeni uyarı yapıldı

Yeni uyarı yapıldı

İstanbul ve birçok ilde yarın yağış bekleniyor.
Nöbet büyüyor

Nöbet büyüyor

Evlat nöbetine bugün iki aile daha katıldı.
Türk halkı nereden alışveriş yapıyor?

Türk halkı nereden alışveriş yapıyor?

Vatandaşın 'benim' dediği markalar belli oldu.
Ortalığı <br>karıştıran belge

Ortalığı
karıştıran belge

Galatasaray'ın yeni transferi mahkemelik oluyor.
İz sürüp 20 bin <br>TL'yi teslim etti

İz sürüp 20 bin
TL'yi teslim etti

​İstanbul'da taksi şoföründen örnek davranış.
Avrupa'ya ucuz elektrik<br>Türkiye'den gidebilir

Avrupa'ya ucuz elektrik
Türkiye'den gidebilir

AB ülkelerindeki fiyatların yarı yarıya düşmesi gündemde.
Yarkadaş'tan itiraf gibi sözler

Yarkadaş'tan itiraf gibi sözler

​"Sözleşmesi bitenler kalacak diğerleri kullanılacaktı, mesele İBB dışında gelişti"
İSMEK yerine Halkevleri!

İSMEK yerine Halkevleri!

​İBB'deki yıkım furyası 3 milyon kişinin eğitim aldığı İSMEK'e uzandı.
Terörle mücadelede<br>doktrin değişti

Terörle mücadelede
doktrin değişti

​Irak, Suriye ve Doğu Akdeniz'deki adımlar yeni dönemin habercisi.
Ateş 800 yıldır sönmüyor

Ateş 800 yıldır sönmüyor

10 haneli köyde, Selçuklu döneminden beri silah üretiyorlar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.