Seferberlik kaosu: Putin'e yakın isimler de eleştirdi

Rusya’nın İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana uyguladığı ilk seferberlik sonrası ülke kaosa sürüklendi. Geçtiğimiz çarşamba günü Rusya lideri Vladimir Putin, işgal ettikleri bölgelerde yapılan referandum sonrası, Rusya’ya bağlanacak topraklara Ukrayna’nın müdahale etmesi durumunda savaş başlayacağını duyurmuş, bu kapsamda önlem olarak 300 bin asker alımının yapılacağını açıklamıştı. Rus askeri yetkililerin, zoraki ve usulsüz askeri alım politikalarına karşı tepkiler artarken, protestolarda tutuklananların sayısı 2 bini aştı. Amerikan CNN kanalının haberine göre, Rus askerlik şubeleri, düzenledikleri yanlış belgelerle, reşit olmayan çocukların babalarını, askerlik tecrübesi olmayanları ve savaşamayacak durumda olanları zorla askere aldı. Haberde etnik azınlık gruplardan, Slavlara oranla daha fazla alım yapıldığı kaydedilirken, Kafkasya’da Türk azınlıkların yaşadığı bölgelerde askere alımlara karşı protestolar düzenlendi. Ülke içinde Putin’e yakın isimlerin de seferberlik uygulumasını eleştirmesi dikkatlerden kaçmadı.

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PUTİN’E YAKIN İSİMLER DE ELEŞTİRDİ

Rus politikacılar ve Putin’e yakın isimler de eleştiri oklarını tepkilere neden olan seferberlik kararına ve Kremlin’e yöneltti. Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, askere alınmaya uygun olmayan erkeklerin de askere çağrıldığına dair haberlere ilişkin, “Bu tür aşırılıklar kesinlikle kabul edilemez ve bunların toplumda sert bir tepkiyi tetiklemesini kesinlikle doğru buluyorum” dedi. Devlet Duması’nın Başkanı Vyacheslav Volodin de “Eğer bir hata yapılmışsa, bunu düzeltmek gerekir” diye belirtti. Kremlin destekçisi olarak bilenen televizyon kanalı RT’nin Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, “Erlerin 35 yaşına kadar askere alınabileceğini açıkladı. Celpler 40 yaşındakilere gidiyor. Sanki bilerek, sanki inat olsun diye insanları çileden çıkarıyorlar” eleştirisinde bulundu.

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MADDİ HATALAR YAPILIYOR

Haberde askeri alım belgelerinde ciddi taslak hataları olduğu, ve askerlik yapmaya uygun olmayan kimselerin askeri alındığı belirtildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Rusya’ya bağılı Saha Yakut Cumhiriyeti Başkanı Aysen Nikolaev, düzenlenen belgelerdeki hatalar yüzünden reşit olmayan çocukların babalarının askere alındığını belirtti. Rus yetkililere telegram üzerinden çağrıda bulunan Nikolaev, “Yanlışlıkla seferber edilen herkes geri gönderilmeli” çağrısında bulundu

ETNİK AZINLIKLAR HEDEFTE

Ülkenin önemli sivil toplum kuruluşlarından Free Buryatia Foundation, Kremlin’in askere alım politikasında etnik azınlıklara yönelik kasıt olduğunu kaydetti. Kafkaslarda Türk azınlıkların bulunduğu bölgelerde yaşayan Türk halkları arasından yapılan alımların, diğer bölgelere oranla daha fazla olduğu kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerden, Kafkasya’da Türk azınlıkların yaşadığı bölgelerde askere alımlara karşı protestoların düzenlendiği belirlendi.

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FİNLANDİYA SINIRINA YIĞILMA

Kısmi seferberlik sonrasında imkanı olan Ruslar da ülkeden ayrılmaya devam ediyor. Rusya’dan Finlandiya’ya geçişlerde geçen haftaya göre yüzde 64’lük bir artışın yaşandığı kaydedildi. Finlandiya sınırından gelen görüntülerde çıkış yapan kişilerin genelde 30 yaş altı Ruslardan oluştuğu görüldü.

ZELENSKİ: KAÇAKLARA MEDENİCE YAKLAŞACAĞIZ

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise, askere alımların “mezarlara seferberlik” olduğunu belirterek, “Kaçaklara uluslararası sözleşmelere göre medenice davranılacak ve savaşmak istemeyen kimseyi Rusya’ya iade etmeyeceğiz” dedi.

Avusturya: Savaş uzun sürecek

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in son açıklamalarının Ukrayna’daki savaşın derinleşmesini sağlayacağını bu nedenle “savaşın uzun süreceğini” söyledi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılmak için geldiği ABD’de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Schallenberg, Putin’in “askeri kısmı seferberlik” ilanının Moskova yönetiminin müzakere masasına oturmaya hazır olmadığını açıkça gösterdiğini dile getirdi.

Üst düzey isim görevden alındı

Rusya Devlet Başkanı Vlamir Putin, cephede yaşanılan başarısızlığın faturasını Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Dmitriy Bulgakov’a kesti. Rus lider, Bulgakov’u görevden alarak yerine Mihail Mizintsev’i atadı. Bulgakov’un başka birimlerde görev alacağı kaydedildi.