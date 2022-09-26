Dünya Seferberlik kaosu Putine yakın isimler de eleştirdi
AVRUPA

Seferberlik kaosu: Putin'e yakın isimler de eleştirdi

Rusya’da seferberlik kaosu patlak verdi. Seferberlik belgelerinin hatalı düzenlendiği ortaya çıkarken, Putin’e yakın isimlerin de eleştirdiği alımlarda büyük kargaşa yaşanıyor. Hatalı askere alımların iptal edilmesi istenirken, seferberlikte etnik azınlıkların yaşadığı bölgelere öncelik verilmesi de eleştiriliyor. Öte yandan ülke genelinde protesto dalgası hızla büyüyor.

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Dış Haberler Yeni Şafak
Seferberlik kaosu: Putine yakın isimler de eleştirdi
Protestolar yayılıyor, hatalı alımlar tepki çekiyor, etnik azınlık bölgelerinde gerilim.

Rusya’nın İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana uyguladığı ilk seferberlik sonrası ülke kaosa sürüklendi. Geçtiğimiz çarşamba günü Rusya lideri Vladimir Putin, işgal ettikleri bölgelerde yapılan referandum sonrası, Rusya’ya bağlanacak topraklara Ukrayna’nın müdahale etmesi durumunda savaş başlayacağını duyurmuş, bu kapsamda önlem olarak 300 bin asker alımının yapılacağını açıklamıştı. Rus askeri yetkililerin, zoraki ve usulsüz askeri alım politikalarına karşı tepkiler artarken, protestolarda tutuklananların sayısı 2 bini aştı. Amerikan CNN kanalının haberine göre, Rus askerlik şubeleri, düzenledikleri yanlış belgelerle, reşit olmayan çocukların babalarını, askerlik tecrübesi olmayanları ve savaşamayacak durumda olanları zorla askere aldı. Haberde etnik azınlık gruplardan, Slavlara oranla daha fazla alım yapıldığı kaydedilirken, Kafkasya’da Türk azınlıkların yaşadığı bölgelerde askere alımlara karşı protestolar düzenlendi. Ülke içinde Putin’e yakın isimlerin de seferberlik uygulumasını eleştirmesi dikkatlerden kaçmadı.

PUTİN’E YAKIN İSİMLER DE ELEŞTİRDİ

Rus politikacılar ve Putin’e yakın isimler de eleştiri oklarını tepkilere neden olan seferberlik kararına ve Kremlin’e yöneltti. Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, askere alınmaya uygun olmayan erkeklerin de askere çağrıldığına dair haberlere ilişkin, “Bu tür aşırılıklar kesinlikle kabul edilemez ve bunların toplumda sert bir tepkiyi tetiklemesini kesinlikle doğru buluyorum” dedi. Devlet Duması’nın Başkanı Vyacheslav Volodin de “Eğer bir hata yapılmışsa, bunu düzeltmek gerekir” diye belirtti. Kremlin destekçisi olarak bilenen televizyon kanalı RT’nin Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, “Erlerin 35 yaşına kadar askere alınabileceğini açıkladı. Celpler 40 yaşındakilere gidiyor. Sanki bilerek, sanki inat olsun diye insanları çileden çıkarıyorlar” eleştirisinde bulundu.

MADDİ HATALAR YAPILIYOR

Haberde askeri alım belgelerinde ciddi taslak hataları olduğu, ve askerlik yapmaya uygun olmayan kimselerin askeri alındığı belirtildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Rusya’ya bağılı Saha Yakut Cumhiriyeti Başkanı Aysen Nikolaev, düzenlenen belgelerdeki hatalar yüzünden reşit olmayan çocukların babalarının askere alındığını belirtti. Rus yetkililere telegram üzerinden çağrıda bulunan Nikolaev, “Yanlışlıkla seferber edilen herkes geri gönderilmeli” çağrısında bulundu

ETNİK AZINLIKLAR HEDEFTE

Ülkenin önemli sivil toplum kuruluşlarından Free Buryatia Foundation, Kremlin’in askere alım politikasında etnik azınlıklara yönelik kasıt olduğunu kaydetti. Kafkaslarda Türk azınlıkların bulunduğu bölgelerde yaşayan Türk halkları arasından yapılan alımların, diğer bölgelere oranla daha fazla olduğu kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerden, Kafkasya’da Türk azınlıkların yaşadığı bölgelerde askere alımlara karşı protestoların düzenlendiği belirlendi.

FİNLANDİYA SINIRINA YIĞILMA

Kısmi seferberlik sonrasında imkanı olan Ruslar da ülkeden ayrılmaya devam ediyor. Rusya’dan Finlandiya’ya geçişlerde geçen haftaya göre yüzde 64’lük bir artışın yaşandığı kaydedildi. Finlandiya sınırından gelen görüntülerde çıkış yapan kişilerin genelde 30 yaş altı Ruslardan oluştuğu görüldü.

ZELENSKİ: KAÇAKLARA MEDENİCE YAKLAŞACAĞIZ

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise, askere alımların “mezarlara seferberlik” olduğunu belirterek, “Kaçaklara uluslararası sözleşmelere göre medenice davranılacak ve savaşmak istemeyen kimseyi Rusya’ya iade etmeyeceğiz” dedi.

Avusturya: Savaş uzun sürecek

  • Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in son açıklamalarının Ukrayna’daki savaşın derinleşmesini sağlayacağını bu nedenle “savaşın uzun süreceğini” söyledi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılmak için geldiği ABD’de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Schallenberg, Putin’in “askeri kısmı seferberlik” ilanının Moskova yönetiminin müzakere masasına oturmaya hazır olmadığını açıkça gösterdiğini dile getirdi.

Üst düzey isim görevden alındı

  • Rusya Devlet Başkanı Vlamir Putin, cephede yaşanılan başarısızlığın faturasını Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Dmitriy Bulgakov’a kesti. Rus lider, Bulgakov’u görevden alarak yerine Mihail Mizintsev’i atadı. Bulgakov’un başka birimlerde görev alacağı kaydedildi.

Kısmi seferberlik sonrası Rus akını: Antalya'ya tek yön bilet 70 bin TL'ye çıktı
FOTOĞRAF 9
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Ukrayna ile devam eden savaş sürecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir'in Putin'in dün kısmi seferberlik ilan edildiğini açıklamasının ardından ülkeden ayrılanların en çok tercih ettiği kentlerin başında Antalya geliyor. Türk Hava Yolları'nın Moskova başta olmak üzere bu ülkeye neredeyse tüm seferleri dolarken, diğer hava yolu şirketlerinde de yer kalmadığı belirtiliyor.
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Rusya'dan Antalya'ya turist getiren tur operatörlerinin yetkilileri, 18- 65 yaş arası askere elverişli kapsamdaki erkeklere bazı Rus hava yolu firmalarının bilet satış yasağı getirdiğini kaydetti.
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Bilet fiyatlarının yoğun talebe bağlı ciddi arttığını aktaran tur operatörü firmaları yetkilileri, Türk Hava Yolları'na ait uçuşlarda Antalya'ya tek gidiş bilet fiyatının 70 bin TL'yi bulduğunu, birçok uçuş firmasında da 40-50 bin TL bandında olduğunu, ancak yer bulmanın neredeyse imkansız olduğunu kaydetti.
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Turizm firmaları, 18- 65 yaş arası askerliğe elverişli Ruslardan tur paketi satın almış olanlara maliyetler çıkartıldıktan sonra iade işlemleri yapılacağını açıkladı. 21 Eylül öncesinde, tarifeli uçuş bileti almış olanlara da bilet ücretlerinin tamamen iade edileceği belirtildi.
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UÇAKLARDA YER BULAMAYANLAR ARAÇLARIYLA YOLA ÇIKMIŞ

Antalya'da ikamet eden Rus vatandaşları ise yakınları ve tanıdıkları birçok ismin Antalya'ya gelmek için yola çıktığını, en çok talebin Antalya, İstanbul, İzmir illerine olduğunu kaydetti. Rusların Antalya dışında Dubai, Gürcistan gibi başka ülke ve şehirlere de yöneldiği açıklandı.
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Uçaklarda yer bulamayanların ise kara yoluyla araçlarıyla Antalya'ya gelmek için yola çıktığı belirtildi. Antalya'ya tatile veya iş amaçlı gelen yaklaşık 30 Rus vatandaşının, Antalya Havalimanı'ndan bugünkü uçuşlarını iptal ederek uçağa binmedikleri de kaydedildi.
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Kısmi seferberlik sonrası Rus akını: Antalya'ya tek yön bilet 70 bin TL'ye çıktı
Ukrayna ile süren savaş nedeniyle Rus lider Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesi sonrası başka ülkelere gitmek isteyen Rusların en çok tercih ettiği il Antalya oldu. Hava yolu şirketlerindeki Antalya uçuşları tamamen dolarken, bilet fiyatları da tek yönlü 70 bin TL'ye kadar yükseldi.
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