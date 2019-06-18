Şehit edildi

Mısır’ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi dün getirildiği mahkeme salonunda, 67 yaşında şehadete yürüdü. Hakimden söz alarak konuşan Mursi, konuşmasının ardından baygınlık geçirdi ve mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Mısır devlet televizyonunun haberine göre, Mursi mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından yaşamını yitirdi. Mursi’nin mahkeme salonunda kalp krizi geçirdiği de iddia edildi. Avukatı, Mursi’nin vefatından hemen önce son sözlerinin “Ülkemin güvenliği ve selameti için benimle mezara gidecek sırlarım var” olduğunu söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’ın desteklediği General Abdulfettah es-Sisi cuntası tarafından gerçekleştirilen askeri darbe sonrası özgürlüğü elinden alınan Muhammed Mursi, 6 yıldır, ağır işkence ve zulüm altında tek kişilik bir hücrede tutuluyordu. Sisi rejimi, Muhammed Mursi’nin kötüleşen sağlım durumuna karşın en basit tedavi ihtiyacını dahi geri çeviriyordu. Dün çıktığı söz konusu duruşmada ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı «casuslukla» suçlanacaktı. Darbeci mahkemeler, Mursi’yi toplam 48 yıl hapse mahkum etmişti.

NAAŞIN AKIBETİ BELİRSİZ

Şehit Muhammed Mursi’nin avukatı Abdulmunim Abdulmaksud, Mursi’nin naaşının nereye götürüldüğüne dair bilgilerinin olmadığını belirtti. Abdulmaksud, “Mursi, mahkeme salonundan sedye ile taşındı, naaşının nereye götürüldüğünü bilmiyoruz.” dedi. Mursi’nin avukatı, ölüm sonrası prosedürleri takip ettiklerini dile getirdi. Mısır yönetimine yakın El-Yevm es-Sabi gazetesi ise Mursi’nin naaşının gerekli işlemler için hastaneye sevk edildiğini aktardı.

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DARBECİLER KORKU İÇİNDE

Mısır İçişleri Bakanlığı, darbeyle görevinden uzaklaştırılan eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin vefatının ardından ülkede alarm durumu ilan etti. Mısır medyasında yer alan haberlere göre, İçişleri Bakanlığı, planlamalarını kapsamlı bir şekilde gözden geçirmeye, ülke genelinde sabit ve mobil binlerce güvenlik devriyesi konuşlandırmaya başladı. Subay ve emniyet görevlilerinin izinlerini de iptal eden bakanlık, kamu ve özel kuruluşlar ile kiliseler ve otellere yönelik güvenlik önlemlerini artırdı. Bakanlık ayrıca, yollarda sıkı emniyet tedbirlerinin alınması, meydanlardaki güvenlik görevlilerinin artırılması ve “terörist” unsurlara karşı önleyici operasyonların gerçekleştirilmesini kapsayan “C” planını devreye soktu.

KANLI DARBE

Mursi, 2012’de ülkenin tamamen demokratik bir seçimle göreve gelen ilk lideri olmuş ancak ertesi yıl yoğun protesto gösterileri fırsat bilen dönemin Savunma Bakanı Abdulfettah es-Sisi’nin başını çektiği darbe ile devrilmişti. Darbenin ardından, Mursi’nin bağlı olduğu Müslüman Kardeşler hareketine karşı kanlı bir tasfiyeye girişilmiş, yüzlerce kişi güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu ölmüş, on binlerce kişi de hapse atılmıştı.

CİNAYET ORTAKLARI

Dönemin ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, “Mısır ordusu darbe yapmadı, demokrasiyi yeniden tesis etti” sözleriyle kanlı darbe sürecine açıktan destek verdi. Yine Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan başta olmak üzere, İsrail ve Avrupa Birliği ülkeleri de Sisi cuntasına doğrudan destek vererek, demokrasi ve insan hakları karşısında çok yüzlülüklerini sergileyerek Mısır’daki cunta cinayetlerine ortaklık ettiler.

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İDAMA MAHKUM EDİLMİŞTİ

Darbe’nin ardından hakkında açılan «Hapishaneler baskını» davasında, Mursi idama mahkum edildi. Ancak bir buçuk yıl sonra Yüksek Mahkeme kararı bozarak Mursi’nin yeniden yargılanmasına karar verdi. Mursi hakkında görevden uzaklaştırıldıktan sonra 6 ayrı dava açıldı. Mursi’nin 4 davası karara bağlanmış, 2 davasında ise yargılama süreci devam ediyordu. Askeri darbeyle görevden uzaklaştırılan Mursi, kamuoyunda “Hamas adına casusluk ve Vadi Natrun Hapishanesi’nden kaçış” olarak bilinen dava için bugün hakim karşısına çıkmıştı.

Babam! Allah’ın huzurunda buluşacağız

Mısır’ın darbeyle görevinden uzaklaştırılmış eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin şehadet haberinin ardından ilk açıklama oğlundan geldi. Mursi’nin en büyük oğlu Ahmed, sosyal medya hesabı Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından yaşamını yitiren babasını kaybetmiş olmanın acısını, “Babam! Allah’ın huzurunda buluşacağız.” şeklinde ifade etti.

Beni öldürecekler

Mahkeme salonunda bayıldıktan sonra şehit düşen Muhammed Mursi’nin “kaynağı belirsiz ölüm tehditleri” aldığı ortaya çıktı. Mısırlı gazeteci Emad Mekay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 7 Mayıs’ta çıktığı son duruşmada, Mursi’nin “kaynağı belirsiz ölüm tehditleri aldığını” söylediği ve hakimlerle özel görüşmek istediğini iddia etti. Mursi, Mısır’da Tora hapishanesinin “Akrep” diye bilinen bölümünde tutuluyordu. Hapishanede görev yapmış eski bir infaz memuru 2012 yılında İnsan Hakları Gözlem Evi’ne yaptığı açıklamalarda, Mursi’nin tutulduğu bölüm için, “Ölmedikçe içeriye girenlerin bir daha çıkamayacağı şekilde, siyasi mahkumlar için tasarlandı» sözleriyle değerlendirilmişti. 2018›de İngiliz milletvekileri tarafından hazırlanan bir raporda Mursi’nin 23 saat hücre hapsinde tutulduğu ve bu durumun erken ölümüne sebebiyet vereceği belirtilmişti. Sisi cunta rejimi Mursi’yi katletmeye ilk gün karar vermişti.

Şehadete hazırdı

Muhammed Mursi’nin, dün mahkeme salonunda şehadete yürümesi, darbe sonrası yaptığı ilk konuşmayı yeniden akıllara getirdi. Temmuz 2013’te askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılan Mursi, bilinmeyen bir yere götürülmeden önce Mısır halkına seslenerek, akıllara kazınan tarihi konuşmasını yapmıştı. 25 Ocak 2011 devriminde elde edilen hakları ve meşruiyeti korumanın bedelini hayatı pahasına ödemeye hazır olduğunu vurgulayan Mursi, “Hakkı ve hukuku korumanın bedelini gerekirse hayatımla öderim” demişti. “Sizleri, çocuklarımızı, bizden sonra gelecek evlatlarımızı korumak istiyorum. Kızlarımızı, geleceğimizin annelerini korumak istiyorum. Onlar çocuklarına sizin babalarınız ve ecdadınız erkektiler, haksızlık ve bozuk görüşler karşısında asla boyun eğmediler, vatanlarından, haklarından ve dinlerinden en ufak taviz vermediler, diyecekler” diyen Mursi, “Bu haklarımızın bedeli için benim kanım akacaksa, ben hazırım. Vatan uğruna canımı kolayca veririm. Allah her şeye kadirdir. Kimse sizi aldatmasın. Sakın tuzaklara düşmeyin” sözleriyle tarihi bir konuşmaya imza atmıştı. Muhammed Mursi ayetlerle dua ederek konuşmasını tamamlamış ve ardından bilinmeyen bir yere götürülmüş, aylarca kendisinden haber alınamamıştı.

Demokratik yollarla seçilen ilk cumhurbaşkanı

Mısır’ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi 8 Ağustos 1951 yılında Mısır’ın Şarkiyye kenti Heyya ilçesi Adve köyünde doğdu. Hayatını demokrasi ve özgürlük mücadelesine adayan Mursi, Mısır’da 2011 yılında gerçekleşen 25 Ocak Devrimi’nin ardından, Haziran 2012›de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 51,73’ünü alarak Mısır Cumhurbaşkanlığı görevine geldi. 24 Temmuz 2012›de Mursi’nin Cumhurbaşkanlığını kazandığı resmen açıklandı ve Mursi, 30 Temmuz 2012’de yemin ederek görevine başladı. Müslüman Kardeşler Teşkilatı’nın (İhvan) siyasi kanadı Hürriyet ve Adalet Partisi’nin Başkanlığını da yapan Mursi, 2000-2005 yılları arasında Mısır parlamentosunda milletvekilliği yapmıştı. Makine mühendisi olan Muhammed Mursi, evli ve 5 çocuk babasıydı.

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Şehadeti zulmün sembolü

Muhammed Mursi’nin şehadet haberine dünyada ilk tepki veren lider Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. İstanbul’da çeşitli programlara katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mursi’nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesine ilişkin “Mursi kardeşimize, şehidimize, Allah’tan rahmet diliyorum. Zalim Sisi, 50’ye yakın Mısırlıyı idam etmiştir” ifadelerini kullandı. “Zalim Sisi cuntası tarafından devrilmiş ve hapse atılmıştı” hatırlatmasını akşam katıldığı bir etkinlikteki konuşmasında yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kendisiyle hem Cumhurbaşkanı seçilmeden önce hem de seçildikten sonra yakın dostluğumuz oldu. Darbe mahkemelerinde yargılanan ve idam cezasına çarptırılan merhum Mursi’nin mahkemede son nefesini vermiş olması kendisine ve halkına yapılan bir zulmün sembolüdür” değerlendirmesinde bulundu.

ZALİMLE AYNI MASAYA OTURMAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bana zalim Sisi’yle görüşmek için çok teklifler geldi, bu tekliflerin hiçbirini kabul etmedim. Onun oturduğu masada oturmam, onunla görüşme asla yapmam dedim” sözleriye Sisi destekçisi ülkelere göndermede bulundu. Mursi’nin vefatını, “Bizim gözümüzde Mursi inandığı dava uğruna verdiği mücadele sırasında hayatını kaybeden bir şehittir” ifadeleri ile değerlendiren Erdoğan, “Tarih onu cezaevine atıp, idamla tehdit edenleri ve şahadetine yol açan zalimleri asla unutmayacaktır. Muhammed Mursi’ye Allah’tan rahmet, ailesine, Mısır halkına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye’den tepkiler

Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte devlet ricali de Muhammed Mursi’nin şehadetine ilişkin mesajlar yayınladı:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: “Tarih, Mursi’nin milleti için yaptıklarını da ona bu zulmü yapanları da unutmayacak”

“Tarih, Mursi’nin milleti için yaptıklarını da ona bu zulmü yapanları da unutmayacak” Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Mursi, son nefesine kadar zulme boyun eğmemesiyle hatırlanacak. Mısır’da darbecilerin sırtını sıvazlayanlar, hukuksuz yargılamalara, antidemokratik uygulamalara hala kör ve sağır kalmayı tercih ediyor.

Mursi, son nefesine kadar zulme boyun eğmemesiyle hatırlanacak. Mısır’da darbecilerin sırtını sıvazlayanlar, hukuksuz yargılamalara, antidemokratik uygulamalara hala kör ve sağır kalmayı tercih ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop: “Mısır halkının, İslam dünyasının ve ezilen milletlerin başı sağ olsun”

“Mısır halkının, İslam dünyasının ve ezilen milletlerin başı sağ olsun” Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: “Darbe onu iktidardan uzaklaştırdı, ancak hatırası gönüllerimizden silinmeyecek. Ümmet dik duruşunu unutmayacak. Mekanın cennet olsun”

“Darbe onu iktidardan uzaklaştırdı, ancak hatırası gönüllerimizden silinmeyecek. Ümmet dik duruşunu unutmayacak. Mekanın cennet olsun” Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: «Kardeşim sen özgürsün! Mekanın cennet, ruhun şad olsun.”

Gıyabi cenaze namazı kılınacak

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Muhammed Mursi’nin vefatı nedeniyle yarın tüm merkezi camilerde gıyabi cenaze namazı kıldırılacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından, Mursi için yurt genelindeki tüm il ve ilçe müftülüklerine, gıyabi cenaze namazı kıldırılması için yazı gönderildi. Gıyabi cenaze namazı, yarın yurt genelindeki tüm merkezi camilerde öğle namazını müteakip kılınacak. Erbaş, Hacı Bayram Camisi’ndeki gıyabi cenaze namazını bizzat kıldıracak. Dün Mescid-i Aksa’da yatsı namazından sonra gıyabi cenaze namazı da kılındı.

Keskin nişancılar Esma’yı şehit etti



Mısır’da dört yıl önce ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi deviren askeri yönetim, darbe karşıtlarını susturmak için silah kullanmaktan kaçınmadı. Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği 14 Ağustos’taki Rabia katliamına giden süreçte Mısır medyası da darbecilerin kendilerine biçtiği rolü oynadı. Darbe karşıtlarını susturmak için silah kullanmaktan çekinmediğini gösteren Mısır güvenlik güçleri, 14 Ağustos 2013 sabahı saat 06.30’da Rabia Meydanı’na dört koldan müdahaleye başladı. Mısır polisi ve ordusunun ortaklaşa düzenlediği müdahale kapsamında Nil’in batı yakasında Kahire Üniversitesi’nin önündeki Nahda Meydanı da vardı. Buraya da aynı anda baskın yapıldı. Akşama kadar devam eden baskında polis mavzerleri ve buldozerler kullanıldı. Ayrıca keskin nişancıların da işaretlenen bazı şahısları vurduğu gözlendi. İhvan›ın siyasi kanadı Hürriyet ve Adalet Partisi Genel Sekreteri Dr. Muhammed el-Biltaci’nin 17 yaşındaki kızı Esma el-Biltaci de bu şekilde şehit edildi. Fötr şapkalı bir kişinin Esma’yı sarı bir çanta ile işaretlediği, keskin nişancının tetiğe basmasının ardından bölgeden uzaklaştığı kamera kayıtlarına yansıdı. Resmi verilere göre Rabia katliamında 8’i polis 632 kişi hayatını kaybederken, iki bine yakın kişi yaralandı. Aynı gün 800 eylemci gözaltına alındı. İhvan, Rabia katliamından iki gün sonra 16 Ağustos’ta Kahire’nin Ramses bölgesinde büyük bir gösteri düzenledi. Polisin müdahalesinin ardından eylemciler meydanda bulunan El-Fetih Camisi›ne sığındı. Ramses olaylarında İhvan Rehberlik Bürosu Başkanı Muhammed Bedii’nin oğlu Ammar vurularak öldürüldü.