Sel Çin’i de vurdu: 25 ölü

Çin’in Hınan eyaletinde önceki günkü yoğun yağışların ardından etkili olan sel, can kayıplarına neden oldu. Şimdiye kadar 25 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp 7 kişi hala aranıyor. 164 bin kişinin güvenli bölgelere yerleştirildiği felaket nedeniyle toplam 200 bin kişi yerinden oldu. Hınan’ın başkenti Cıngcou’da yerel yönetim tarafından yapılan yazılı açıklamada, selin kontrol altına alınmasının çok zor olduğu belirtilerek, felaketin seviyesi “olağanüstü yüksek” olarak tanımlandı. Eyaletteki birçok bölgede elektrik ve su kesintisi yaşanıyor.

ZARAR BÜYÜK

Cıngcou Meteoroloji Bürosu’ndan yapılan açıklamada, kentte 3 günde 617 milimetre yağış görüldüğü, bunun son 60 yılın en yüksek yağışı olduğu belirtildi. Öte yandan, yine sel felaketinin yaşandığı Almanya’nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletine bağlı Köln kentine bir günde 154 milimetre yağış düşmesine karşın Cıngcou’da ise sadece 1 saatte 209 milimetre yağış görüldü. 9 bin hektardan fazla tarım alanına zarar veren sel ve su baskınlarının ülke ekonomisine maliyetinin 11,3 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Hınan eyaletinde 46 nehrin taştığı, barajların yıkıldığı duyuruldu.

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MAHSUR KALDILAR

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, metro ve otobüslerde sel sularının, koltukların üzerine çıkarak kurtarılmayı bekleyen yolcuların göğüs hizasına geldiği görüldü. Metroda mahsur kalanların, metro tünelinin kenarlarındaki basamaklardan yürütülerek kurtarıldığı anlar da yine gelen görüntüler arasında. Videolarda, suların çekildiği bazı metro platformlarında yerde cesetler olması ve panikle dışarı çıkabilmek için koşuşturan insanlar dikkat çekti. Göle dönen Cıngcou yollarında araçlar sürüklenirken, bazı insanlar araçların üzerine çıkıp kurtarılmayı bekledi.

Almanya'da meydana gelen sel felaketi sonrası şehirler harabeye döndü.

ALMANYA'DA BİLANÇO BÜYÜYOR

Almanya’da Rheinland- Pfalz, Kuzey-Ren Vestfalya ve Bavyera eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısının 171’e çıktığı bildirildi. Koblenz polisi, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının Rheinland- Pfalz eyaletinde 122’ye ulaştığını açıkladı. Ahrweiler bölgesinde kayıp 155 kişinin arandığı, yaralıların sayısının da bu eyalette 763 olduğu bilgisi paylaşıldı. Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde ise selde yaşamını yitirenlerin sayısının 48’e yükseldiği duyuruldu. Bavyera eyaletinde can kaybı 1 olarak kaydedildi. Öte yandan selden etkilenen bölgelere yaklaşık 400 milyon avro acil yardım yapılacağı açıklandı. Son 60 yılın en yüksek yağışını alan Hınan eyaletinde sel nedeniyle en az 25 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de kayıp. Metro istasyonlarını su basınca insanlar vagonların içinde koltukların üzerine çıkarak yardım bekledi. 12 şehirde de aşırı yağış nedeniyle yollar kapandı, uçuşlar iptal edildi.

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DÜNYA Almanya'da sel felaketinden etkilenen bölgelere yaklaşık 400 milyon avro acil yardım yapılacak