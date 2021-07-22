Dünya Sel Çini de vurdu 25 ölü
ASYA

Sel Çin’i de vurdu: 25 ölü

Küresel ısınma ve iklim krizinin yol açtığı çevre felaketlerinden biri de Çin’de yaşandı. Son 60 yılın en yüksek yağışını alan Hınan eyaletinde sel nedeniyle en az 25 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de kayıp. Metro istasyonlarını su basınca insanlar vagonların içinde koltukların üzerine çıkarak yardım bekledi. 12 şehirde de aşırı yağış nedeniyle yollar kapandı, uçuşlar iptal edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sel Çin’i de vurdu: 25 ölü
Çin'de son 60 yılın en fazla yağışı hayatı felç etti.

Çin’in Hınan eyaletinde önceki günkü yoğun yağışların ardından etkili olan sel, can kayıplarına neden oldu. Şimdiye kadar 25 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp 7 kişi hala aranıyor. 164 bin kişinin güvenli bölgelere yerleştirildiği felaket nedeniyle toplam 200 bin kişi yerinden oldu. Hınan’ın başkenti Cıngcou’da yerel yönetim tarafından yapılan yazılı açıklamada, selin kontrol altına alınmasının çok zor olduğu belirtilerek, felaketin seviyesi “olağanüstü yüksek” olarak tanımlandı. Eyaletteki birçok bölgede elektrik ve su kesintisi yaşanıyor.

ZARAR BÜYÜK

Cıngcou Meteoroloji Bürosu’ndan yapılan açıklamada, kentte 3 günde 617 milimetre yağış görüldüğü, bunun son 60 yılın en yüksek yağışı olduğu belirtildi. Öte yandan, yine sel felaketinin yaşandığı Almanya’nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletine bağlı Köln kentine bir günde 154 milimetre yağış düşmesine karşın Cıngcou’da ise sadece 1 saatte 209 milimetre yağış görüldü. 9 bin hektardan fazla tarım alanına zarar veren sel ve su baskınlarının ülke ekonomisine maliyetinin 11,3 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Hınan eyaletinde 46 nehrin taştığı, barajların yıkıldığı duyuruldu.

MAHSUR KALDILAR

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, metro ve otobüslerde sel sularının, koltukların üzerine çıkarak kurtarılmayı bekleyen yolcuların göğüs hizasına geldiği görüldü. Metroda mahsur kalanların, metro tünelinin kenarlarındaki basamaklardan yürütülerek kurtarıldığı anlar da yine gelen görüntüler arasında. Videolarda, suların çekildiği bazı metro platformlarında yerde cesetler olması ve panikle dışarı çıkabilmek için koşuşturan insanlar dikkat çekti. Göle dönen Cıngcou yollarında araçlar sürüklenirken, bazı insanlar araçların üzerine çıkıp kurtarılmayı bekledi.

Almanya'da meydana gelen sel felaketi sonrası şehirler harabeye döndü.
Almanya'da meydana gelen sel felaketi sonrası şehirler harabeye döndü.

ALMANYA'DA BİLANÇO BÜYÜYOR

Almanya’da Rheinland- Pfalz, Kuzey-Ren Vestfalya ve Bavyera eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısının 171’e çıktığı bildirildi. Koblenz polisi, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının Rheinland- Pfalz eyaletinde 122’ye ulaştığını açıkladı. Ahrweiler bölgesinde kayıp 155 kişinin arandığı, yaralıların sayısının da bu eyalette 763 olduğu bilgisi paylaşıldı. Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde ise selde yaşamını yitirenlerin sayısının 48’e yükseldiği duyuruldu. Bavyera eyaletinde can kaybı 1 olarak kaydedildi. Öte yandan selden etkilenen bölgelere yaklaşık 400 milyon avro acil yardım yapılacağı açıklandı. Son 60 yılın en yüksek yağışını alan Hınan eyaletinde sel nedeniyle en az 25 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de kayıp. Metro istasyonlarını su basınca insanlar vagonların içinde koltukların üzerine çıkarak yardım bekledi. 12 şehirde de aşırı yağış nedeniyle yollar kapandı, uçuşlar iptal edildi.

Almanya'da sel felaketinden etkilenen bölgelere yaklaşık 400 milyon avro acil yardım yapılacak
DÜNYA
Almanya'da sel felaketinden etkilenen bölgelere yaklaşık 400 milyon avro acil yardım yapılacak

Almanya’da Stolberg bölge sakinleri selde yaşananları anlattı: 20 yıl bulaşık yıkadım dükkan açtım o da gitti
FOTOĞRAF 13
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Iraklı olduğunu söyleyen Hacı konuyla ilgili olarak “Benim dükkanım gitti. Arabam gitti. Hiçbir şey kalmadı. 20 senedir Almanya'da bulaşık yıkıyorum. Bir dükkan yaptım. O da gitti, araba da gitti” dedi. Süpermarket işletmecisi Tacettin Demirtaş, “Hasarımız büyük, marketimiz kullanılmaz halde. Her şeyi attık çöpe. Üç günden beri suları boşaltmaya, çalışıyoruz. Zararımız büyük ama hamdolsun canımıza bir şey gelmedi. Gerçekten mağdur durumdayız, belki de aylar süren bir zararımız olacak. Pandemi sonucu bir rahatlık oldu, işimiz açıldı zannettik. Buna da şükür canımıza bir şey gelmedi. Jeneratörlerimiz önceden yoktu, tedariksizdik. Netice itibariyle komşudan, sağdan soldan bulduk. 3-4 jeneratörle beraber yaklaşık 1,5 metre olan suyu bunlarla çektik. Elektriğimizi günlerdir bunlarla alıyoruz.” şeklinde konuştu.
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Başka bir vatandaş selle ilgili olarak, “40 senedir böyle bir afet görmedik. Can kaybımız ama mal zararımız var” ifadelerini kullanırken, başka bir vatandaş ise Stolberg'de elektrik ve su olmadığını ifade ederek, “Su yükselmeye başladı, yükseldi. Ben arabayı bıraktım yolda kaçtım. Araba gitti. Çok felaket oldu, ben böyle bir şey görmedim daha önce” dedi.
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41 yıldır Almanya'da olduğunu ifade eden başka bir vatandaş ise “İlk kez başımıza böyle bir şey geliyor” diyerek, bahçe duvarının yıkıldığını ve evdeki tüm eşyaların kullanılmaz hale geldiğini söyledi. İsmini vermeyen bir Alman vatandaşı ise “Bu savaş kadar kötü bir felaket. Tahmin edilmeyecek kadar hasarlarımız var. Sel her şeyi aldı götürdü. Bodrumlarımız, garajlarımız her şey su altında kaldı hiçbir şeyi kurtaramadık” dedi.
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Ayşe Taşdemir yaşananları şu şekilde anlattı: “Sular biraz biraz çoğalmaya başladı. Dedik bize bir şey olmayacak. Sular çoğaldı, evimizin içi dolmaya başladı. Bodrum katı, birinci kat hep sularla doldu. Eşyalarımızın hepsi gitti. Az evvel ekmeğin arasına soğan koyduk onu yedik, elimizden geldiği kadar. Ocak yok elektrik yok. Biz hep mağdur olan afet bölgelerine yardım ederdik, mağdur olan şimdi biz olduk biz muhtaç olduk. Allah hiç kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Allah'a şükür ki çocuklarımıza ve canımıza bir şey olmadı.”
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Stolberg IGMG Cami Başkanı Seyfettin Dinç ise şu şekilde konuştu: “İhtiyaç sahiplerine çorba dağıtımımız oldu. Gerçekten çok memnun kaldılar. Stolberg çok vahim bir durumda. Binalar, yollar talan olmuş, herkes eşyalarını sokaklara atıyor. Bu yıkım sel felaketinden oldu. Sel felaketi de o kadar vahimdi ki barajların kapaklarının açılmasıyla su 2 katına çıktı yağmur suyuyla beraber. Ev yıkımları oldu, sokaklar talan oldu, yani çok vahim durumda halk. Spor salonlarına, okullarına yerleştirdiler halkı. Olay anında biz evde mahsur kaldık. Kapımızın önü bir göl alanına döndü ve çıkamadık evden. İtfaiye bizi traktörle kurtardı. Aşçı olan Recep Buyurman da 3-4 günden beri yoğun çalıştıklarını ifade ederek, güzel tepkiler aldıklarını belirtti.
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Hüseyin Yaman yaşananlarla ilgili olarak, “Olay anında biz evdeydik. Sular yükseldi evde mahsur kaldık. Bizleri evlerden iş makinalarıyla çıkardılar. Suyun seviyesi gece yükseldi. Sabah geldiğimizde evimiz girilemeyecek durumdaydı” dedi. İsmini vermeyen bir başka Alman vatandaşı ise, “Biz burada Zwieifal'da dere kenarında oturuyoruz. Hassel deresi normalde sakin bir deredir. Akıntı yükselmişti. Erken saatlerde sokağın üstünden hızlı akıntı gelmeye başladı. Önündeki duvarı yıktı önüne ne çıktıysa aldı götürdü. Sel suları bodrum ve birinci katlar dahil doldurdu, çok kötü ama çok kötü bir gündü” şeklinde konuştu.
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Almanya’da Stolberg bölge sakinleri selde yaşananları anlattı: 20 yıl bulaşık yıkadım dükkan açtım o da gitti
Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya, Rheinland-Pfalz ve Bavyera eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu selden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Stolberg'de bölge sakinleri yaşadıklarını anlattı.
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