Sel felaketinin yaşandığı Libya'da korkunç gerçek: Bölünmüşlük müdahaleyi engelliyor

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, ülkedeki kurumlar arası bölünmüşlüğün sel felaketi sonrası müdahale çabalarını engellediğini bildirdi.

Başkanlık Konseyi Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Menfi başkent Trablus'ta Libya Ulusal Birlik Hükûmeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin yanı sıra afete müdahalede görevli bakanlarla görüştü.

Görüşmede, ülkedeki sel sonrasında "Derne ve Cebel el-Ahdar şehirleri başta olmak üzere Libya'daki kurum ve kuruluşların felaketle mücadele etme çabaları" ele alındı.

"Bölünme kurtarma çabalarını engelliyor"

Menfi, "Derne'nin eski haline dönmesi için yolsuzluk, krizlerin istismar edilmesi ve yardımların engellenmesi meseleleri dahil gerçekçi çözümlere ve etkili mekanizmaların kurulmasına ihtiyacımız var." dedi.

"Krizlere müdahale edilmesi ve uluslararası işbirliği yapılması için Libya'da birleşik kurum ve kuruluşlara ihtiyacımız var." ifadesini kullanan Menfi, bölünmenin kurtarma çabalarını engellediğini aktardı.

Libya'nın başkenti Trablus'ta Ulusal Birlik Hükûmeti faaliyetlerine devam ederken ülkenin doğusundaki Tobruk şehrinde bulunan Temsilciler Meclisinin hükûmet ataması ülkede kurumlar arası ikiliğe sebep oldu.

Ulusal Birlik Hükûmeti, iktidarı Libya'da seçimler yapıldıktan sonra yeni kurulacak hükumete devretmeyi şart koşuyor.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Libya’nın doğu bölgelerindeki yağış miktarının son "40 yılın en yüksek seviyesinde" olduğu ifade ediliyor.







