Dünya Selmandan Konseye gözaltı
ORTADOĞU

Selman'dan Konsey'e gözaltı

Kasım ayında tahta oturmak isteyen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, “Biat Konseyi” üyesi bir prensi daha tutukladı. MBS’nin kralı belirleyen konseye gözdağı vermek istediği belirtiliyor. Tutuklanan prens MBS’nin amcaoğlu Saad Al Suud.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muhammed bin Selman
Muhammed bin Selman

Suudi Arabistan’da Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a darbe planlandığı suçlamasıyla Biat Konseyi içinden bir prensin daha tutuklandığı belirtildi. İngiltere merkezli Middle East Eye (MEE) haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni David Hearst imzalı habere göre, Suudi Arabistan’da son dönemde hanedan içinden tutuklanan prenslere bir yenisi eklendi. Habere göre, bu kez, Suudi Arabistan’da tahta geçecek veliaht prensi belirlemekle görevli Biat Konseyi üyelerinden Muhammed bin Saad Al Suud tutuklandı. Bin Saad’ın Kral Selman’ın kardeşinin oğlu, dolayısıyla Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın amca çocuğu olduğu ifade edildi. Suudi Arabistan yönetiminden ülkede yaşanan tutuklanmalara ilişkin henüz bir yalanlama ya da resmi açıklama yapılmadı.

KRALIN SAĞLIK DURUMU KÖTÜLEŞİYOR

Kral Selman’ın sağlık durumunun giderek kötüleştiği ve demans yaşadığı belirtilen haberde, Kral’ın tahtan çekilerek yerini oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a bırakması halinde Biat (Sadakat) Konseyinin bu geçişi onaylamasının gerektiği, bu nedenle Muhammed bin Selman’ın “Konseyi dize getirmeye çalıştığı” öne sürüldü. Kraliyet ailesine yakın bir kaynak, “Kral Selman’ın çevresinde olan bitene ilişkin farkındalığının kalmadığını, aynı cümleleri tekrar ettiğini, söylediklerini veya çevresinde söylenenleri unuttuğunu” ileri sürdü.

SAYI DÖRDE ÇIKTI

Haberde, Biat Konseyi içinden tutuklananların sayısının 4’e ulaştığı paylaşıldı. Son dalgada Muhammed bin Saad, bir önceki dalgada Muhammed bin Nayif, Kral Selman’ın kardeşi Ahmed bin Abdulaziz (Prens Ahmed) ve daha önce de Miteb bin Abdullah’ın tutuklanması, Muhammed bin Selman’ın Konseye ilişkin planlarının göstergesi olarak değerlendirildi. MEE’nin daha önce, Muhammed Bin Selman’ın, kasım ayında Suudi Arabistan’ın ev sahipliği yapacağı G20 Zirvesi öncesinde tahta geçmeye hazırlandığını iddia etmişti.

DARBE GİRİŞİMİ BAHANESİ

  • Bölgesel ve uluslararası basın, hafta sonunda Suud hanedanı içindeki önde gelen bazı prenslerin tutuklandığına ilişkin haberler geçmişti. Bazı kaynaklar, Prens Ahmed’in tutuklanmasının ardından Kraliyet ailesinden en az 20 kişinin daha Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a ‘’darbe girişiminde’’ bulunduğu suçlamasıyla tutuklandığını iddia etmişti.

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