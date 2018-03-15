DünyaSenegalde askeri helikopter düştü 6 ölü
AFRİKA

Senegal'de askeri helikopter düştü: 6 ölü

Senegal'in batısındaki Missirah köyünde 20 kişiyi taşıyan askeri helikopterin düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. Yaralı kurtulan 14 kişinin ise bölgedeki hastanelere sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

Haber MerkeziAA
Senegal'de düşen askeri helikopterde 6 kişi yaşamını yitirdi.
Senegal'de düşen askeri helikopterde 6 kişi yaşamını yitirdi.

Senegal'de bir askeri helikopterin düşmesi sonucu 6 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ordu Halkla İlişkiler Bölümü (DİRPA) Komutanı Albay Alioune Ndiaye, yerel bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, 16 yolcusu ve 4 mürettebatı bulunan askeri helikopterin ülkenin batısındaki Touba Kuta şehri sınırları içinde yer alan Missirah köyünde düştüğünü söyledi.

Olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Ndiaye, yaralı kurtulan 14 kişinin ise bölgedeki hastanelere sevk edildiği bilgisini paylaştı.

Ndiaye, helikopterin ülkenin güney bölgesi Ziguinchor'un eski Belediye Başkanı Robert Sagna'nın vefat eden kardeşinin naaşını başkent Dakar'a getirmek için havalandığını sözlerine ekledi. Senegal resmi haber ajansı ise söz konusu helikopterin bataklık bir alana düştüğünü duyurdu.

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