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Dünya

Senegal'de iki bakan görevden alındı

Senegal'de Spor Bakanı Yankhoba Diattara ve Hayvancılık Bakanı Aly Saleh Diop'un görevine son verildi.

07:34 . 25/04/2023 Tuesday
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Spor Bakanı Yankhoba Diattara ve Hayvancılık Bakanı Aly Saleh Diop'un görevine son verildiği bildirildi.


Açıklamada, Ekonomi, Sosyal ve Çevre Konseyi (CESE) Başkanı Idrissa Seck'in yerine Abdoulaye Daouda Diallo'nun getirildiği duyuruldu.


Şimdilik boş kalan Spor ve Hayvancılık Bakanlığı görevlerine Başbakan Amadou Ba vekalet edecek.


Idrissa Seck, 2012'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmuş ve mevcut Cumhurbaşkanı Macky Sall'e karşı yarışmıştı.


Aynı zamanda Rewmi Partisinin de başkanlığını yürüten Seck, 2020'de Sall'in liderlik ettiği iktidar koalisyonu Benno Bokk Yakaar'a katılmış ve kısa süre sonra CESE Başkanlığına getirilmişti.

Seck, geçen hafta, seneye yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olduğunu ve görevinden istifa edeceğini duyurmuştu.

Rewmi Partisi kadrolarında yer alan Spor Bakanı Diattara ve Hayvancılık Bakanı Diop da görevi bırakacaklarını açıklamıştı.






#Senegal
#Senegal Başbakanı Amadou Ba
#Sosyal ve Çevre Konseyi (CESE) Başkanı Idrissa Seck
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