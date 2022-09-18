Dünya Senegalde yeni hükümet kuruldu
AFRİKA

Senegal'de yeni hükümet kuruldu

31 Temmuz'da yapılan milletvekili seçimlerinin ardından Senegal'de yeni hükümet kuruldu. Hükümetten yapılan açıklamaya göre, Amadou Ba'nın Başbakanlık görevini yürüteceği yeni kabine 8'i kadın 38 üyeden oluşuyor.

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Haber Merkezi AA
Senegalde yeni hükümet kuruldu
Foto/arşiv

Ordu Bakanı Sidiki Kaba, Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall, İçişleri Bakanı Antoine Felix Diom, Çalışma Bakanı Samba Sy, Sağlık Bakanı Marie Khemesse Ngom Ndiaye ve Enerji Bakanı Souphie Gladyma yerini korudu.

Ekonomi Bakanlığına Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin Orta ve Batı Afrika Direktörü Oulimata Sarr, Spor Bakanlığına Yankhoba Diattara, Kadın Bakanlığına Fatou Diane getirildi.

Eski Meclis Başkanı Moustapha Niasse Cumhurbaşkanının Yüksek Temsilciliği görevini üstlenirken, Yoro Dia da Cumhurbaşkanı Sözcülüğüne atandı.

Senegal'de milletvekili seçimleri 31 Temmuz'da yapılmıştı. O tarihten bu yana yeni hükümetin kurulması bekleniyordu.

Dün de 3 yıldır boş olan başbakanlık koltuğuna eski Dışişleri ve Ekonomi Bakanı 61 yaşındaki Amadou Ba atanmıştı.

Başbakanlık makamı, Nisan 2019'da ikinci dönemine seçilen Cumhurbaşkanı Macky Sall'in meclise sunduğu anayasa değişikliği teklifi ile Mayıs 2019'da kaldırılmıştı.

Cumhurbaşkanı Sall, Kasım 2021'de başbakanlık makamını geri getirmek istediğini duyurmuş ve akabinde anayasa değişikliğine gidilmişti.

Senegal, 1963-1970 yıllarında eski Cumhurbaşkanı Leopold Senghor yönetiminde, 1983-1991 yıllarında da eski Cumhurbaşkanı Abdou Diouf döneminde başbakanlık makamı olmadan yönetilmişti.

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