Senegal'de yeni hükümet kuruldu

Ekonomi

O konutlar buralarda yükselecek: Boş arazilere ziyaretçi akını

Yüz binlere umut olan sosyal konutlar için geri sayım başladı. Kampanyada aslan payını alan İstanbul ve Ankara’da inşaatların yükseleceği alanlar belli oldu. Vatandaşların merakla beklediği arazileri gezdik.