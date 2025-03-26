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Senegalli gençlerden okyanus kıyısında iftar

Senegalli gençlerden okyanus kıyısında iftar

11:2426/03/2025, Çarşamba
G: 26/03/2025, Çarşamba
AA
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Senegal'in başkenti Dakar'da bir grup genç, ramazan boyunca ücretsiz iftar etkinliği düzenliyor. Dakar'ın Yoff semtindeki plajda toplanan gençler, her gün kendi imkanlarıyla hazırladıkları iftarlıkları çevredekilerle paylaşarak birlikte oruç açıyor.

Akşam ezanına birkaç saat kala plajda bulunan bir kafenin önüne kurdukları tezgahta hummalı bir çalışma içerisine giren gençler, sandviç, kahve ve tatlı hazırlıyor. Sadece oruç tutanların değil çevredeki turist ve gayrimüslimlerin de katıldığı etkinlikte neredeyse her akşam 30-40 kişi birlikte iftar yapıyor.



#Senegal
#İftar
#Afrika

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