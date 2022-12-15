Dünya Şeriat Mahkemesi idam cezası verdi Hz Muhammede hakaret etmişti
AFRİKA

Şeriat Mahkemesi idam cezası verdi: Hz Muhammed'e hakaret etmişti

Nijerya'nın Kano eyaletinde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e (s.a.v.) hakaret eden sözde din adamı Abduljabar Nasiru Kabara'ya idam cezası verildi.

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Haber Merkezi AA
Şeriat Mahkemesi idam cezası verdi: Hz Muhammede hakaret etmişti
Abduljabar Nasiru Kabara.

Kano Şeriat Mahkemesi, Hz. Muhammed'e hakaret ettiği gerekçesiyle 52 yaşındaki sözde din adamı Abduljabar Nasiru Kabara'yı idam cezasına çarptırdı.

Mahkeme Başkanı İbrahim Sarki-Yola, Kabara'nın Hz. Muhammed'e hakaret ettiğinin sabit olduğunu ve bu yüzden idam cezası verildiğini kaydetti.

Sarki-Yola, Kabara'nın sözde din adamı olarak görev yaptığı 2 camiye de el konulduğunu söyledi.

  • Mahkeme, Kabara'ya karara itiraz etmesi için 30 gün süre verdi.

Ülkede Kadiriyye İslami Hareketi lideri ve kendini dini adamı olarak tanıtan Kabara, verdiği bir vaazda Hz. Muhammed'e hakaret ettiği gerekçesiyle 16 Temmuz 2021'de gözaltına alınmıştı.

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