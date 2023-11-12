'Şeytanın avukatı' İsrailli Bakan'dan insanlık dışı sözler: Hepsi yok edilmeli

Filistin’de devam eden İsrail soykırımına karşı Müslümanlar tek nefes oldu ve bir şeyler yapmak adına hem bireysel hem de kurumsal olarak İsrail mallarına boykot uygulanmaya başlandı. Boykot listeleri uzayıp gidiyor. Uzmanlar, odaklı boykot için tüketicilerin dikkatli olmasını istiyor. Psikolog Gökhan Ergür, boykotun şu anki vazifemiz olduğunu belirtirken, Vaize Fatma Bayram ise “Boykot farzdır” diyor.