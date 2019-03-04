Şeytanın avukatına Netanyahu’dan vize

Netanyahu, gelecek seçimde meclis çoğunluğunun sağ partilerin elinde bulunması için “katillerin avukatı” olarak bilinen ve aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan Itamar Ben Gvir’in milletvekili olarak meclise girebilmesinin önünü açtı.

Koltuğunu kaybetmek istemeyen İsrail Başbakanı, yüzde 3,25’lik seçim barajını aşamayacağı tahmin edilen sağ partilere birleşme çağrısı yaptı. Hatta bunu bir adım öteye taşıyan Netanyahu, muhtemel sağ ittifaka, seçimi kazanması halinde kuracağı hükümette iki bakanlık sözü verdi.

Bu çağrının ardından aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan ve barajı aşamayacağı öngörülen Yahudi Evi ve Yahudi Gücü Partisi seçime ortak listeyle girme kararı aldı. Netanyahu’nun aşırı sağcı İsrail Gücü Partisine meclis yolunu açması tepkiyle karşılanırken, partinin milletvekili adaylarından İtamar Bin Gvir ismi öne çıkıyor.

Aşırılık yanlısı Yahudi yerleşimcilerin desteklediği için “katillerin avukatı” ve “şeytanın avukatı” şeklinde anılan Gvir, işgal altındaki Kudüs’te Yahudi yerleşimcilerin eylemlerini haklı çıkarmaya çalışıyor. İsrail’de seçimler 9 Nisan günü yapılacak.