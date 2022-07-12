Dünya Sıcak dalgası küremizi kavuruyor
AMERİKA

Sıcak dalgası küremizi kavuruyor

Rekor kıran sıcaklıklar orman yangınlarını da beraberinde getirdi. ABD ve Portekiz’de orman yangınları şiddetini artırırken Çin’in Şanghay şehrinde gündüz 40 dereceyi aşan hava sıcaklıkları nedeniyle kırmızı alarm verildi.

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​Sıcak dalgası küremizi kavuruyor
Orman yangınları söndürülemiyor.

25 milyon nüfusuyla Çin’in en kalabalık şehri olan Şanghay’da 40 dereceyi aşan hava sıcaklıkları nedeniyle kırmızı alarm verildi. Ülkenin dört aşamalı sıcak hava uyarı sisteminde “kırmızı” en üst alarm düzeyini temsil ediyor. Aciliyet sırasına göre onu turuncu, sarı ve mavi izliyor. Şanghay’da 1873’ten bu yana yalnızca 15 gün 40 derecenin üzerinde sıcaklıklar kaydedilmişti.

BİNLERCE YILLIK AĞAÇLAR KURTARILDI

ABD’nin Utah eyaletinde cuma günü başlayan yangınlar devam ediyor. Hızla yayılan alevler en az 500 dönüm araziyi küle döndürdü. Alevlerin ilerlediği bir başka adres ise Kaliforniya. Yangın; Yosemite Ulusal Parkı’ndaki en büyük ve en eski sekoya ağaçlarından bazılarını tehdit ediyor. Binlerce yıllık ağaçların korunması amacıyla, parkın bir bölümü kapatıldı. Yetkililer, Yosemite’nin simgesel sekoyalarından hiçbirinin yangında zarar görmediğini aktardı. Uzmanlar Kaliforniya’da orman yangınlarının son yıllarda arttığına dikkat çekerken, bunun iklim değişikliğine bağlı olduğu düşünülüyor. Ormancılık ve Yangın Koruma Departmanı’na göre sadece Kaliforniya’da geçtiğimiz yıl 2.5 milyon dönümden fazla alan kül oldu. Eyalet tarihindeki en büyük 20 orman yangınından 9’unun 2020 ve 2021 yıllarında çıktığı belirtildi.

PORTEKİZ ALEVLERE TESLİM

Orman yangınlarıyla mücadele eden bir diğer ülke ise güney Avrupa ülkesi Portekiz. Haziran ayından bu yana kuraklıkla mücadele edilen ülkede orman yangınları söndürülmeye çalışılıyor. 3 binden fazla itfaiyeci ve 60 hava aracının müdahale ettiği yangınlarda şu ana kadar 29 kişi yaralandı. 2017’de 100’den fazla kişinin orman yangınlarında canından olduğu Portekiz’e Avrupa Birliği’nin diğer üyelerinden de destek kuvvet gönderildi. Yüzde 96’sı için ‘aşırı’kuraklık uyarısı yapılan ülkede Başbakan Antonio Costa bu haftaki Mozambik ziyaretini orman yangınları riskine işaret eden hava durumu tahminleri nedeniyle ertelemişti

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