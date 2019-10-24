Sicilya'nın bilinmeyen yüzü: İslama yakınlık DNA'larında var

9. ve 11. yüzyılları arasında, 200 yıl boyunca Müslümanların kalelerinen biri olan Akdeniz adası Sicilya'nıın başkenti Palermo hem fiziksel hem de kültürel olarak İslam tarihinin izlerini taşıyor.

9. ve 11. yüzyılları arasında, 200 yıl boyunca Müslümanların kalelerinen biri olan Akdeniz adası Sicilya'nıın başkenti Palermo hem fiziksel hem de kültürel olarak Müslüman devletlerin izlerini taşıyor.

Göçmenlerin en mutlu olduğu Avrupa şehri

Al Jazeera'ya Sicilya'daki çoğu kilisenin eskiden cami olduğunu anlatan Palermo imamı Ahmed Abd Al Majid Macaluso, Arap-Norman mimarisinin izlerini taşıyan bu sembollerin ve kültürün, göçmenlerin Sicilya'ya uyum sağlamasını kolaylaştırdığını söylüyor. Müslüman ülkelerden gelen 25 binden fazla göçmene ev sahipliği yapan Sicilya'nın Palermo kenti, geçmişin izleriyle birlikte İtalya'nın çok kültürlülük ve entegrasyon sembolü haline geldi.

Macaluso başka ülkelerden gelen göçmenler için Sicilya'nın mutlu eden bir istisna olduğunu söylüyor : "Buranın halk yaradılış özelliği açısından Müslümanlara yakın. Burada Müslümanlara ve diğer dinlerden olanlara gösterilen yakınlık doğal bir eğilim".

Müslümanlara yakınlık Sicilyalıların DNA'sında var

Sicilyalıların DNA'larında İslam dünyasına yakınlık olduğun söyleyen Macaluso "Sicilya bu açıdan diğer Avrupa ülkelerinden ayrılıyor" ifadelerini kullanıyor.

9 yaşında ailesiyle birlikte Palermo'ya yerleşen 29 yaşındaki Bangladeşli Masrur Rahim, Sicilyalıların misafirperverliğini kentin Müslüman geçmişine ve çok kültürlü yapısına bağlıyor: "Eskiden burada yaşamış Müslümanlar buradaki insanların içinde bir şey bırakmış bunu hissediyorsunuz. Kuzeydekilerden tamamen farklılar, arkadaş canlısı insanlar, sizi çok kolay kabul ediyorlar. İtalya'nın diğer bölgelerinden oldukça farklı. Burada evimde hissediyorum"

Palermo'da görevli imam Sehap Uddin de İtalya'nın kuzeyi ve güneyi arasındaki farkı şöyle anlatıyor: "İtalya apartman gibi. Kuzeyde yaşayanlar apartmanın üst kat sakinleri gibi, alt katta yaşayanları sevmiyorlar. Padova ve Venedik gibi şehirlerde yaşayanlar benden korkuyorlar.Onlara bir şey sorduğumda korkuyorlar ancak buradakilere herhangi bir şey sorduğumda hemen cevap vererek yardımcı olmaya çalışırlar".

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Salvini kendi tarihine ve Akdeniz ruhuna karşı

Palermo Belediye Başkanı Leoluca Orlanda ise İtalya hükümetinin göçmen karşıtı politikalarının en sert muhaliflerinden biri.

Leoluca Orlando

İtalya'nın göçmen karşıtı İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin Müslümanlara, göçmenlere ve aslında İtalyanlara karşı olduğunu söyleyen Orlando "Salvini, misafirperverlik kültürüne, Akdeniz ruhuna, bizim tarihimize karşı" ifadelerini kullanıyor.

Burada göçmen yok, çünkü herkes Palermolu

Palermo'da ne kadar göçmen yaşıyor diye soranlara cevap vermediğini söyleyen Orlando "Burada hiç yok diyorum çünkü Palermo'da yaşayan insanlar Palermoludur. Palermo'nun belediye başkanı burada doğanlarla buraya sonradan gelenler arasında ayrım yapmaz" diyor.

Burası Berlin veya Frankfurt değil, burası İstanbul, Kudüs

Orlando göçmenlere bakış açısını kentin kültürüne ve tarihine bağlıyor: "Burası Frankfurt ya da Berlin değil, burası İstanbul, burası Kudüs, burası Beyrut".