Şiddetin dozu arttı

SEFERLER DURDU

Yıllarca sömürdüğü Hong Kong’u bir gecede terk eden İngiltere, bölgede son yıllarda yaşanan krizin temellerini de attı. İngiliz siyasetçiler, bölgeyi savaş alanına çeviren protestocuların yanında olduklarına yönelik açıklamalarda bulundu. Göstericiler de pek çok kez İngiltere’nin Hong Kong konsolosluğu önünde gösteri düzenleyerek destek istedi.

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde Baş Yönetici Carrie Lam’ın cuma günü bölgede dört aydır süren gösterilerde protestocuların maske takmalarını yasaklamasının ardından, bölge cumartesi gece saatlerinden itibaren artan protestolara sahne oldu. Protestolarda artan şiddet nedeniyle, kent yönetimi havalimanına giden ekspres hatlar dahil tüm metro ve tren seferlerini askıya aldı.

YANGIN ÇIKARDILAR

Polis gece boyu protestocularla çatıştı.

Polis, gece protestolar sırasında maskeli göstericilerin yollara barikat kurduklarını, birçok yerde yangın çıkardıklarını, Çin’le bağlantılı işyerlerini yakıp yıkarak yağmaladıklarını ve güvenlik güçleriyle çatıştıklarını açıkladı. Öte yandan, Hong Kong yönetimi güvenlik sekreteri John Lee ise, Hong Kong halkından, protestoların büründüğü isyan halini kınamasını istedi.

İKİNCİ YARALANMA

Gece protestolar sırasında Yuen Long bölgesinde bir polisin kendini savunmak için açtığı ateşte ise bir kişinin yaralandığı bildirildi. Adının açıklanmasını istemeyen bir polis memuru, yaralanan kişinin 14 yaşında bir genç olduğunu belirtirken, hastane yetkilileri yaralının durumunun ciddi olduğunu ancak kritik olmadığını aktardı. Genç, başlayan protestolarda polis kurşunuyla yaralanan ikinci kişi oldu.

‘Kara bir gün’

Baş Yönetici Lam

Diğer yandan, protestocuların dün de şemsiye ve maskelerle sokaklara çıktığı Hong Kong’da, Baş Yönetici Lam, “daha önce görülmemiş şiddet” nedeniyle kentte yaşamın felce uğradığını belirtti. Maske yasağının meşru olduğunu savunan Lam, “Önlemler, vatandaşların günlük yaşamlarını ve özgürlüklerini korumak için. Azınlık bir grup isyancının bunu yok etmesine izin veremem” ifadesini kullandı. Şiddetin dünü “Hong Kong için kara bir gün” haline getirdiğini kaydeden Lam, “Herkes endişeli ve korkuyor” diye konuştu.