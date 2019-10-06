Dünya Şiddetin dozu arttı
ASYA

Şiddetin dozu arttı

Hong Kong’da İngiltere destekli protestocular bu defa maske yasağına karşı sokaklara döküldü. Protestolarda artan şiddet nedeniyle metro ve tren seferleri durduruldu. Polis ise, bir protestocuyu daha gerçek kurşunla yaraladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hong Kong maske yasağına karşı sokaklara döküldü.
Hong Kong maske yasağına karşı sokaklara döküldü.

SEFERLER DURDU

Yıllarca sömürdüğü Hong Kong’u bir gecede terk eden İngiltere, bölgede son yıllarda yaşanan krizin temellerini de attı. İngiliz siyasetçiler, bölgeyi savaş alanına çeviren protestocuların yanında olduklarına yönelik açıklamalarda bulundu. Göstericiler de pek çok kez İngiltere’nin Hong Kong konsolosluğu önünde gösteri düzenleyerek destek istedi.

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde Baş Yönetici Carrie Lam’ın cuma günü bölgede dört aydır süren gösterilerde protestocuların maske takmalarını yasaklamasının ardından, bölge cumartesi gece saatlerinden itibaren artan protestolara sahne oldu. Protestolarda artan şiddet nedeniyle, kent yönetimi havalimanına giden ekspres hatlar dahil tüm metro ve tren seferlerini askıya aldı.

YANGIN ÇIKARDILAR

Polis gece boyu protestocularla çatıştı.

Polis, gece protestolar sırasında maskeli göstericilerin yollara barikat kurduklarını, birçok yerde yangın çıkardıklarını, Çin’le bağlantılı işyerlerini yakıp yıkarak yağmaladıklarını ve güvenlik güçleriyle çatıştıklarını açıkladı. Öte yandan, Hong Kong yönetimi güvenlik sekreteri John Lee ise, Hong Kong halkından, protestoların büründüğü isyan halini kınamasını istedi.

İKİNCİ YARALANMA

Gece protestolar sırasında Yuen Long bölgesinde bir polisin kendini savunmak için açtığı ateşte ise bir kişinin yaralandığı bildirildi. Adının açıklanmasını istemeyen bir polis memuru, yaralanan kişinin 14 yaşında bir genç olduğunu belirtirken, hastane yetkilileri yaralının durumunun ciddi olduğunu ancak kritik olmadığını aktardı. Genç, başlayan protestolarda polis kurşunuyla yaralanan ikinci kişi oldu.

‘Kara bir gün’

  • Baş Yönetici Lam
  • Diğer yandan, protestocuların dün de şemsiye ve maskelerle sokaklara çıktığı Hong Kong’da, Baş Yönetici Lam, “daha önce görülmemiş şiddet” nedeniyle kentte yaşamın felce uğradığını belirtti. Maske yasağının meşru olduğunu savunan Lam, “Önlemler, vatandaşların günlük yaşamlarını ve özgürlüklerini korumak için. Azınlık bir grup isyancının bunu yok etmesine izin veremem” ifadesini kullandı. Şiddetin dünü “Hong Kong için kara bir gün” haline getirdiğini kaydeden Lam, “Herkes endişeli ve korkuyor” diye konuştu.

Hong Kong'da protestolara neden olan tasarı geri çekilecek
DÜNYA
Hong Kong'da protestolara neden olan tasarı geri çekilecek
Belki bugün belki yarın

Belki bugün belki yarın

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyonu her an başlayabilir.
Her şey milletin gözü önünde

Her şey milletin gözü önünde

​CHP'nin HDP ile yol arkadaşlığı İYİ Parti'yi rahatsız etti.
Hayalleri yarım kaldı

Hayalleri yarım kaldı

​Yasin Börü'nün PKK'lı hainler tarafından katledilmesinin üstünden 5 yıl geçti.
Oğlum dönecek<br>asker olacak

Oğlum dönecek
asker olacak

​Evlat nöbetinde 33 gün geride kalırken aile sayısı 53'e yükseldi.
Yığınak Gara’da

Yığınak Gara’da

Şüpheliler, PKK'nın Suriye'deki faaliyetlerini deşifre etti.
Salihi: Halkın tahammülü kalmadı

Salihi: Halkın tahammülü kalmadı

​Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, Yeni Şafak'a konuştu.
Türk gıdası<br>iştah kabarttı

Türk gıdası
iştah kabarttı

​315 Türk firması Anuga'ya adeta çıkarma yaptı.
Yavuz Güzelyurt’a demirledi

Yavuz Güzelyurt’a demirledi

Yavuz, ​Rumların münhasır ekonomik bölge ilan ettiği bölgeye demirledi
Irak’ta bilanço ağır

Irak’ta bilanço ağır

​Protestolara sahne olan Irak'ta hayatını kaybedenlerin sayısı 105'e ulaştı.
100 bin kişilik düzenli ordu

100 bin kişilik düzenli ordu

Muhalif milis gruplar eli kanlı Esed'e karşı birlik oldular.
Hasret sürüyor

Hasret sürüyor

​Galatasaray ligde 3 haftadır kazanamıyor.
Hamidiye'ye yer yok

Hamidiye'ye yer yok

İBB etkinliğinde davetlilere başka bir firmaya ait sular dağıtıldı.
FETÖ'cünün<br>tweetini beğendiler

FETÖ'cünün
tweetini beğendiler

​ABD'nin büyükelçilik hesabından FETÖ firarisinin paylaşımı beğenildi.
Yumruğa 'sarı kart'

Yumruğa 'sarı kart'

G.Birliği-G.Saray maçına damga vuran an.
İnsan hakları eylem<br>planı hazırlanacak

İnsan hakları eylem
planı hazırlanacak

​AK Parti Sözcüsü Çelik Kızılcıhamam'dan açıklamalarda bulundu.
Sınıra takviye

Sınıra takviye

​Askeri birliklere zırhlı araç ve personel takviyesi yapıldı.
Bir şehit 14 yaralı

Bir şehit 14 yaralı

​Şanlıurfa'da askerleri taşıyan midibüs ile TIR çarpıştı.
İstanbul Valiliği'nden vatandaşlara sağanak yağış uyarısı: Şiddetli olacak
Gündem

İstanbul Valiliği'nden vatandaşlara sağanak yağış uyarısı: Şiddetli olacak

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye bugünden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği belirtildi. Bu tahminlerinin ardından İstanbul Valiliği'de vatandaşları uyararak mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, bugün gündüz saatlerinde Trakya'dan başlayacak yağışlarla birlikte yerini hafta sonu serin ve yağışlı havalara bırakacağı, yağışlı sistemin 6 Ekim Pazar günü etkili olduktan sonra pazartesi günü bölgeyi terk etmesi ve aynı gün bölgenin batısının yeni bir yağışlı havanın etkisine girmesi beklendiği ifade edildi. Ayrıca tahminlere göre, bölge genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları cumartesi günü hissedilir derecede azalacağı belirtildi.
29 okulun ardından Avcılar'da binaları riskli bulunan 2 okul daha tatil edildi
Gündem

29 okulun ardından Avcılar'da binaları riskli bulunan 2 okul daha tatil edildi

5.8'lik İstanbul depreminden sonra hasar gören 29 okuldaki öğrenciler başka okullara nakil edildi. Devam eden çalışmalarda Avcılar'daki 2 okulun daha hasarlı olduğu tespit edildi. Okullarda eğitime ara verildi ve öğrenciler yeni bir okula nakil edilecek. Avcılar Milli Eğitim Müdürlüğü, depremin ardından yapılan incelemelerde kullanım açısından risk oluşturabileceği tespit edilen Alsancak İlkokulu ve Alsancak Ortaokulu'nda eğitime ara verildiğini duyurdu. Tatil kararı alınan iki okulun öğrencilerinin pazartesi günü hangi okula gidecekleri velilere bildirilecek.
Suriye'de Gaziantep Üniversitesi'ne bağlı 3 fakülte kurulacak: 19 üniversiteye yeni fakülte
Gündem

Suriye'de Gaziantep Üniversitesi'ne bağlı 3 fakülte kurulacak: 19 üniversiteye yeni fakülte

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte, enstitü ve yüksekokul kurulması ve kapatılması ile adlarının değiştirilmesi hakkındaki Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yer aldı. Ayrıca Suriye'de Gaziantep Üniversitesine bağlı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (El-Bab), İslami İlimler Fakültesi (Azez) ve Eğitim Fakültesi (Afrin) olmak üzere 3 ayrı fakülte kurulması kararlaştırıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.