Şifa maratonu sürüyor

Teörist İsrail devletinin bombardımanları nedeniyle tedavileri yarım kalan kanser hastaları ve saldırılarda yaralanan Filistinliler, Türkiye’nin yoğun çabaları ile Mısır El Ariş Havalimanı’ndan 4 grup halinde Ankara’ya getirildi. Yolculukları boyunca sağlık ekiplerinin eşlik ettiği 114 hastanın tetkikleri yapıldı ve tedavilerine başlandı. Bilkent ve Etlik Şehir Hastanelerinde kendilerine ayrılan serviste tedavi edilen hastalara beraberinde gelen 86 refakatçi eşlik ediyor.

TANI KONULDU, TEDAVİ BAŞLADI

Tahliye edilen hastaların büyük çoğunluğu onkolojik ve ortopedik vakalar. 91 hasta kanser tedavisi görürken 23 hasta da bombardıman sonucunda oluşan kırıklar için tedavi görüyor. Bazı hastalara platin takılması planlanıyor. Tedaviler sonucunda hastalara yumuşak doku, meme, ileri evre akciğer, kalın bağırsak, safra yolları, mesane, böbrek, mide, lenf, lösemi, cilt ve beyin kanseri gibi tanılar konuldu. Bazı hastalar damar tıkanıklığı, yaralanmalara bağlı oluşan enfeksiyon, kapalı kırık ve yanık tedavisi görecek.

İnsani yardımlar yolda

Bir taraftan Gazzeli hastalar Türkiye’ye getirilirken diğer taraftan da işgal altındaki Gazze’ye yönelik yardımlar devam ediyor. AFAD tarafından Gazze için bugüne kadar toplamda 12 uçak ve 2 gemi dolusu insani yardım malzemesi Mısır’ın El Ariş kentine sevk edildi. Uçak ve gemilerin içerisinde insani yardım malzemelerinin yanı sıra 8 sahra hastanesi, 26 ambulans 2 UMKE aracı, 664 jeneratör, 7 bin 400 uyku tulumu, 13 bin 860 battaniye, 240 çadır, 50 bin giyim, 300 ranza, 507 bin 400 gıda kolisi, 1 folklift, 70 bin 660 hijyen seti 8 TIR’a ek olarak 74 ton içme suyu, 7 ton tıbbi malzeme gönderildi.

Tahliyeler devam edecek

Mısır, İsrail ve Türkiye üçlü koordinasyon ekibi çalışmalarına devam ediyor. Başta kanser hastaları, transport kuvözlerle prematüre bebekleri, solunum sıkıntısı olan erken doğan bebekleri ve çocuk hastaları olmak üzere durumu ağır olan diğer hastaların da Türkiye’ye getirilmesi için diplomatik temaslar devam ediyor. Bakanlık kaynakları bu tahliyelerin ilerleyen günlerde de devam edeceğini belirtiyor.

Sahra için üç nokta

Gazze içerisine kurulacak sahra hastaneleri için üç güvenli bölge tespit edildi. Sağlık Bakanlığı ekipleri yerinde inceleme yaptı. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde sahra hastanelerinin kurulacağı lokasyona karar verilecek.

142 Türk Gazze’den Mısır’a geçti

İsrail’in saldırıların başlamasının ardından başlayan Gazze Şeridi’ndeki Türklerin tahliye işlemleri devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, bu kapsamda yapılan tahliye çalışmalarıyla 142 Türk vatandaşı ve aile yakınının, Gazze’den Mısır’a geçtiğini açıkladı. Keçeli yaptığı yazılı açıklamada, “Gazze’den vatandaşlarımızın tahliyesi, dün itibarıyla tekrar başladı. 142 vatandaşımız ve aile yakını dün gece Gazze’den Mısır’a geçiş yaptılar” ifadelerini kullandı. Açıklamada, söz konusu grubun, Türkiye’ye gelmesinin öngörüldüğü belirtildi.







