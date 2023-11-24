Şifa’da 10 gün sonra tünel buldu!

Geçtiğimiz hafta Şifa Hastanesi’ne yaptığı baskının ardından bir bilgisayar, çeşitli kitaplar, çoğu paslı on civarı Kalaşnikof tüfek ve yeleklerle beraber yarım kasa hurmayı “hastanenin altında Hamas karargahı var” iddiasına kanıt olarak sunan terör devleti İsrail, şimdi de baskından 10 gün sonra bulduğunu iddia ettiği tünelleri dünya kamuoyuna kanıt diye sundu. Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak’ın “bizim inşa ettiğimiz tüneller” diye bahsettiği Şifa Hastanesi’nin altındaki geçitleri gazetecilere gezdiren İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, birkaç tuvalet ve mutfak göstererek buranın Filistinli direnişçiler tarafından “komuta merkezi” olarak kullanıldığını iddia etti. Geçen sefer yarım kasa hurmayı kanıt olarak sunan terör devletinin, bu sefer de iddiasına destek olarak “bir odada klima olmasını” göstermesi ise yine alay konusu oldu.

Daniel Hagari

Tuvalet ve mutfak gösterdi

Hagari, bulundukları yerin Şifa Hastanesi’nin metrelerce altı olduğunu belirtirken, silahlı bir askerin rahatça yürüyebileceği genişlikteki tünellerin beton bloklarla desteklendiğini anlattı. Tünellerin hastanenin altında olduğuna sık sık vurgu yapan Hagari, tünel boyunca belirli aralıklarla dizilen patlamaya dayanıklı kapıların hava saldırılarına karşı da dayanıklı olduğunu söyledi. İsrail ordu sözcüsü, buranın “Hamas karargahı” olarak kullanıldığını söylerken, karargah görüntüsünün yerine birkaç tuvalet ve mutfakla beraber içinde klima olan bir oda göstermesi ise herkesin kafasında soru işareti yarattı.

Yine alay konusu oldu

“Sayın Dünya, bu sizin için yeterli bir kanıt mı?” ismiyle İsrail ordusunun resmi X hesabından paylaşılan videonun altına yorum yapan farklı ülkelerden kullanıcılar ise işgalci gücün yapmaya çalıştığı manipülasyonla dalga geçti. Bir kullanıcı, videonun ismine ithafen “Daha fazla kanıt istemeseler iyi olur, çünkü bunları yapmak çok maliyetli” diyerek paylaşılan gönderiyle alay ederken, bazı kullanıcılar ise “komuta merkezi” olduğu iddia edilen tünellerde sadece tuvalet ve mutfağın gösterilmesiyle dalga geçti.

Barak itiraf etmişti

Çok sayıda kullanıcı da gönderinin altına Ehud Barak’ın “Şifa’nın altındaki tünelleri biz yaptık” açıklamasının videosunu koyarak İsrail’in zaten kendi yaptığı tünelleri komuta merkezi gibi göstermeye çalıştığını ifade etti. Geçtiğimiz günlerde CNN televizyonunda Christiane Amanpour’a açıklamalarda bulunan Barak, “Şifa Hastanesi’nin altında Hamas karargahı olduğu” iddialarına ilişkin, “Uzun yıllardır, Şifa’nın altında İsrailli inşaatçılar tarafından yapılan sığınakların olduğuğunu” söylemişti. Barak’ın bu yanıtı üzerine oldukça şaşıran Amanpour, “Burasının İsrailli mühendisler tarafından mı inşa edildiğini söylüyorsunuz?” diye eski başbakana tekrar soru sorarak sözlerini açıklığa kavuşturmasını isterken, Barak, “Muhtemelen 40 ya da 50 yıl önce yerleşkenin sınırlı alanı içinde hastanenin operasyonlarına daha fazla alan açmak adına bu sığınakların inşa edilmesine yardımcı olmuştuk” ifadesiyle sözlerini bir kez daha teyit etmişti.

Cenazeler gömülmeyi bekliyor

İşgalci güç dün sabah saatlerinde Gazze’nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi’nin 4 saat içinde boşaltılmasını isterken, Sağlık Bakanlığı kuşatma altındaki hastanede 65 cesedin gömülmek için beklediğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada terör devletinin izin vermemesi nedeniyle defin işlemlerinin yapılamadığı belirtildi. Ayrıca 65 cesetten 50’sinin 10 günden uzun süredir hastane bahçesinde beklediği kaydedildi.

Muhammed Ebu Selmiyye

Doktorları tutuklamaya başladı

Şifa Hastanesi’ne yaptığı baskından sonra içeridekileri zorla çıkartan işgalci güç, şimdi de sadece ağır yaralıların bulunduğu tahmin edilen hastanede doktorları tutuklamaya başladı. Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, hastanenin direktörü Muhammed Ebu Selmiyye ile birlikte bazı doktorların tutuklandığı bildirilirken, İsrail medyası da tutuklamaları doğruladı. Ayrıca dün sabah hastanenin 4 saat içerisinde boşaltılmasını isteyen işgalci güç, baskıyı artırarak hastaneyi daha da işlevsizleştiriyor. Öte yandan Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, Şifa Hastanesi’nde doktorların tutuklanmasının ardından Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile yaralıların tahliyesiyle konusunda yaptıkları koordinasyonu sona erdirdiklerini duyurdu.











