Sıfır Atık’ı dünyaya öğreteceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Sıfır Atık Projesi”nin dünyada yaygınlaştırılması için iyi niyet beyanı imzaladı. BM 77. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD’nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşlik eden Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi. Emine Erdoğan ve Guterres, New York’taki BM Genel Merkezi’nde iklim kriziyle mücadele kapsamında Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı’nı imzaladı. Bu çerçevede Emine Erdoğan’ın BM çatısı altında sıfır atığı hedefleyen çalışmanın küresel liderliğini yürüteceği belirtildi. Emine Erdoğan’la görüşmesinde, öncülük ettiği sıfır atık konusundaki çalışmaları takdirle izlediklerini belirten Guterres, “Sıfır Atık Projesi çok kıymetli ve etkileyici. Bu kapsamında sizinle bir araya gelmekten büyük mutluluk duydum. Evinizdesiniz, hoş geldiniz” ifadelerini kullandı.

REKLAM

KÜRESEL ÇAPTA YAYGINLAŞMALI

Genel Sekreter Guterres, BM’nin mücadele ettiği en önemli konular arasında bulunan çevreci proje kapsamında BM ülkelerine Türkiye’nin Sıfır Atık Projesi’nin küresel çapta yaygınlaştırılması için çağrıda bulundu. Sıfır Atık hareketinin, ahlaki bir problem olan atık konusunda değerli çözümler sunduğunu belirten Guterres, “Atık konusu aynı zamanda adalet ve eşitlik sorunudur. Hayata geçirdiğiniz proje bu anlamda dünyada eşitlik ve adaleti tahsis etmeyi de amaçladığı için önem taşıyor. Sizi gönülden destekliyorum” diye konuştu. Hazırlanan iyi niyet belgesini imzalamak için sabırsızlandığını dile getiren Guterres, “Bu belgeyi taşıdığı öneme binaen kameraların önünde imzalayacağım” diyerek Emine Erdoğan’ı bildiriyi imzalamaya davet etti. Emine Erdoğan da Guterres’e hitaben, “Sizinle bugün imzalayacağımız metin bu anlamdaki ortak niyetimizi ortaya koyuyor. İlk iki imzasını atacağımız bu beyanın altındaki imzaların sayısının artmasını temenni ediyorum. Bu doğrultuda Sıfır Atığın küresel çapta yaygınlaştırılması diliyorum” dedi. BM Genel Sekreteri’ne 2017’den bu yana Sıfır Atık Projesi çerçevesinde Türkiye’nin attığı adımları aktaran Emine Erdoğan, projenin Türkiye’de tüm kesimler tarafından sahip çakılarak desteklendiğini, uluslararası çapta da farkındalık oluşturduğunu vurguladı.

REKLAM

BİRÇOK TALEP ALDIK

Emine Erdoğan ABD’nin New York kentinde Türkevi binasında ‘Dünya Ortak Evimiz: İklim Kriziyle Mücadelede Sıfır Atığın Önemi’ programında da konuştu. Erdoğan, “Bugüne kadar, sıfır atık konusundaki tecrübelerimizi paylaşmamız noktasında uluslararası birçok talep aldık; bu deneyimlerimizi isteyen her ülkeyle paylaşmaya hazırız. Sıfır Atık Projesi’ni küresel bir harekete dönüştürmek arzusundayız” dedi.

Türkevi'nde atık sergisi

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM çıkışında karşılaştığı eşi Emine Erdoğan'la Türkevi'ne yürüyerek burada açılan atık sergisini gezdi. BM 77. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Merkezi'nde düzenlenen "Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi"ne katıldı. Sanatçı Deniz Sağdıç'tan eserler hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, pil, ilaç, plastik, tekstil, şişe kapakları ve elektronik eşya gibi çok farklı atıklardan tasarlanan tabloları etkileyici bulduğunu söyledi.

REKLAM