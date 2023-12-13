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Sıkıştı mola istiyor

İlk esir takası sonrası Hamas’ı yok edene kadar müzakereye kapalı olduğunu açıklayan İsrail, Filistinlilerle yeniden masaya oturdu. Haberi Suudi Arabistan gazetesi Elaph duyurdu. İsrail iç kamuoyunun tepkisi dikkate alınarak bu kez Doha yerine bir Avrupa başkentinde gizlice bir araya gelen taraflar, 3 üst düzey İsrailli subayın yanında çocuk, kadın ve erkek sivillere karşılık, El-Fetih Hareketi lideri Mervan Barguti dâhil, 300 Filistinlinin serbest kalmasını müzakere ediyor.

04:00 - 13/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 02:11 - 13/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Gazze’ye on binlerce asker yığmasına rağmen istediği sonuçları elde edemeyen ve bölgedeki sivil alanları terörize etme stratejisinden başka bir şey yapamayan işgalci güç İsrail, Filistinli direnişçilerle müzakere masasına dönmek zorunda kaldı. Buna göre iki taraf yeni bir esir takası anlaşması üzerinde çalışıyor. Londra merkezli Suudi gazetesi Elaph’ın haberine göre, bu müzakere kanalının sürekli ve gizli tutulması konusunda anlaşmaya varıldığı, iki heyetin her seferinde farklı yerlerde bir araya gelerek gözlerden uzak bir şekilde yol katetmeye devam edeceği belirtildi. Yeni müzakere masasının, İsrail iç kamuyoundan Katar’ın Filistinli direnişçilerle ilişkisine tepki olarak Doha yerine bir Avrupa başkentinde kurulduğu da belirtildi.

Fetih lideri serbest kalabilir

Elaph’ın haberinde, üst düzey diplomatik kaynaklar, tasarlanan esir takası anlaşmasının Filistinli direnişçiler tarafından esir alınan üç üst düzey İsrailli subayının yanında çocuk, kadın ve erkek sivilleri de kapsamasının beklendiğini açıkladı. Buna karşılık İsrail’in de aralarında El Fetih Hareketi lideri Mervan Barguti ve on eski mahkumun da bulunduğu toplamda 300 Filistinli tutukluyu serbest bırakabileceği açıklandı.

MOSSAD görevlisi de var

Habere göre İsrailli müzakere ekibinde çok sayıda istihbarat çalışanı bulunuyor. Ekipte, bazı MOSSAD ajanlarının yanı sıra, İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet görevlileri, Ulusal Güvenlik Konseyi üyeleri ve askeri istihbarat teşkilatından da bir temsilci bulunuyor. Grupta ayrıca bir psikolog ve bir müzakere uzmanı da yer alıyor.

Özel olarak seçildiler

İşgalci gücün ekibimde bu görev için özel olarak işe alınmış, alanında uzman ve Katar’la güçlü bağları olan eski MOSSAD ajanları da bulunuyor. Bu kişilerden bazılarının yabancı şirketler aracılığıyla Katar’la ticari ilişkilerini sürdürdüğü bildirildi.

Doha yerine Avrupa

Toplantıların, geçtiğimiz ay Doha’da yapılan müzakerelerin aksine bu sefer bir Avrupa başkentinde yapıldığı kaydedildi. Katar’da yapılan önceki müzakereler ve MOSSAD şefinin Doha’ya bu amaçla yaptığı ziyaretler, İsrail kamuoyunda ve hükümetinde ciddi eleştirilere yol açmıştı. İşgalci güç, Katar’ı sık sık Filistinli direniş gruplarına arka çıkmakla suçluyor.



#İsrail
#Fİlistin
#Hamas
#diplomasi
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