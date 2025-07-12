Silah bırakma Batı basınında: 'Barış yakın mı?'

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında bugün önemli bir adım daha atıldı. terör örgütü PKK, Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlenen programda sembolik olarak silah bıraktı. Avrupa ve ABD basınında söz konusu silah bırakma törenine ilişkin birçok değerlendirme yapıldı.





Buna göre Reuters haber ajansı söz konusu adımı "PKK'lı Kürt militanlar silahsızlanma başlatmak için Irak'ta silah yaktı" başlığıyla duyurdu. Gelişmeyi "sembolik" ve "önemli bir adım" olarak değerlendirdi.

Fransız haber ajansı AFP ise gelişmeyi "PKK, Irak'ın kuzeyinde bölgenin en eski anlaşmazlıklardan birini sonlandırması beklenen sembolik bir silahsızlanma başlattı" ifadeleriyle duyurdu.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, "PKK kazanda silah yakarak Türkiye ile çatışmayı bitirmek yolunda büyük bir adım attı" dedi.

Fransız Le Monde gazetesi "Irak'ta Türkiye'ye karşı 40 yıldır savaşta olan PKK elemanları silah bırakıyor" ifadelerini kullandı, Bahçeli vurgusu yaptı.

Almanya'da Frankfurter Allgemeine gazetesi "PKK ilk silahları bıraktı, barış yakın mı?" diye sordu.

İspanya'da El pais gazetesi "PKK, tarihi bir ilke imza atarak silah bırakma süreci başlattı" yorumu yaptı.

ABD'den New York Times gazetesi "PKK, silahlarını Türkiye ile barış için yaktı" başlığını attı.



