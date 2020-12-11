Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Silah ve paralı asker sevkiyatını sürdüren Haftere İHAlı mesaj Sirte ve Cufra üzerinde uçuş yaptı
AFRİKA

Silah ve paralı asker sevkiyatını sürdüren Hafter’e İHA’lı mesaj: Sirte ve Cufra üzerinde uçuş yaptı

Darbeci Halife Hafter'e bağlı gayrimeşru silahlı güçlerin, silah ve paralı asker sevkiyatını sürdürmesi üzerine havalanan İHA/SİHA’lar, gerilimin tırmandırılmak istendiği Sirte ve Cufra üzerinde uçuş gerçekleştirdi.

Haber Merkezi Diğer
Gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter provakatif adımlarını sürdürüyor.
Gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter provakatif adımlarını sürdürüyor.

Libya ordusu, Halife Hafter'e bağlı ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin, Sirte ile Cufra bölgesine silah ve paralı asker sevkiyatı yaptığını açıklamıştı.

Silah taşıyan bir askeri kargo uçağı, Sirte kentine bağlı Gırdabiyye Hava Üssüne inerken, Cufra kentine de 11 araçlık konvoyla paralı asker sevkiyatı yapılmıştı.

Wagner komutanından itiraf: Türkiye'nin müdahalesini dikkate almadığımız için Libya'da savaşı kaybettik
DÜNYA
Wagner komutanından itiraf: Türkiye'nin müdahalesini dikkate almadığımız için Libya'da savaşı kaybettik

Libya'nın Misrata kentine ulaştırmak üzere ilaç taşıyan bir Türk gemisi de, talimatlara uymadığı iddiasıyla 9'u Türk, 17 mürettebatıyla Hafter güçleri tarafından alıkonulmuştu.

Libya'da alıkonan Türk gemisi serbest bırakıldı
DÜNYA
Libya'da alıkonan Türk gemisi serbest bırakıldı

Kışkırtıcı adımlar anbean takip ediliyor

Ateşkesi bozup gerilimi tırmandırmaya yönelik adımlar atmayı sürdüren Darbeci Halife Hafter’in provokatif adımının ardından, Libya’da dengeleri değiştiren Türk İHA’ları, yığınağın yapıldığı yerlerde uçuş gerçekleştirdi.

  • İtalyan 'La Repubblica' gazetesi çarşamba günü, Türk insansız hava araçlarının askeri hareketliliğin yaşandığı Sirte ve Cufra üzerinde uçtuğunu bildirdi.

Gazete, “Şu ana kadar herhangi resmi bir hava saldırısı teyit edilmese de bazı Libya kaynakları patlama yaşandığına ilişkin bildirimde bulundu” ifadelerini kullandı.

Hafter'e ait Pantsir SİHA'lar tarafından böyle vuruldu
OYNAT 00:00
Hafter'e ait Pantsir SİHA'lar tarafından böyle vuruldu
Libya'da darbeci Hafter'e ait Pantsir'in Türk SİHA'sı tarafından imha edildiği operasyona ait görüntüler paylaşıldı.

SİHA'lar Hafter'in rüyasını bitirdi: Trablus esaretten kurtarıldı
OYNAT 03:28
SİHA'lar Hafter'in rüyasını bitirdi: Trablus esaretten kurtarıldı
Türkiye destekli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, 4 Nisan 2019'dan bu yana Trablus'a saldıran Hafter militanlarına çok ağır darbeler vurdu. Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya ve Mısır'ın askeri desteğini arkasına alan Darbeci General Hafter'in ülkenin tek lideri olma hayali sona erdi. Nisan ayından bu yana yoğun ilerlemeler kaydeden Libya ordusunun bu başarıyı elde etmesinde Türkiye'nin verdiği askeri destek ve SİHA'lar etkili oldu.
Abone Ol Google News
Tuzlu ihale için gözler rektörlükte

'Tuzlu ihale' için gözler rektörlükte

​Cerrahpaşa Hastanesi'ndeki yüzde 75 artışlı ihale tartışma konusu.
Yasak olmasına rağmen düğün yaptılar

Yasak olmasına rağmen düğün yaptılar

25 kişiye 78 bin 750 lira ceza kesildi, gelin gözyaşlarına boğuldu.
Silah ve paralı asker sevkiyatını sürdüren Hafter’e İHA’lı mesaj: Sirte ve Cufra üzerinde uçuş yaptı

Ben mi<br>cübbe giyeyim?

Ben mi
cübbe giyeyim?

​Adalet Bakanı Gül'den CHP'lileri susturan cevap.

Saatin<br>geçmesini beklediler

Saatin
geçmesini beklediler

​Sivassporlu oyuncu Tel Aviv havalimanında yaşananları anlattı.
10 ilde<br>FETÖ operasyonu

10 ilde
FETÖ operasyonu

Ankara merkezli operasyonda 29 kişi gözaltında.
En fazla<br>satılan 10 araç

En fazla
satılan 10 araç

​İkinci el araçta kasım ayı rakamları belli oldu.
Büyük sorumsuzluk

Büyük sorumsuzluk

​Tuzla'da kapalı olması gereken saunada yangın çıktı, yaralılar var.
18 adrese<br>eş zamanlı baskın

18 adrese
eş zamanlı baskın

​İstanbul'un 8 ilçesinde terör örgütlerine operasyon.
Acil kullanalım!

Acil kullanalım!

​Koronavirüs aşısına ABD'de beklenen onay çıktı.
Yunanistan'ın<br>Türkiye isteği olmadı<br>

Yunanistan'ın
Türkiye isteği olmadı

AB Liderler Zirvesi'nden yaptırım kararı çıkmadı.
Büyük rezillik

Büyük rezillik

​İsrailli yetkililer Sivasspor kafilesine havalimanında zorluk çıkardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.