​Silahları Türkiye’ye karşı kullanalım

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı’nda uzun yıllar görev yapan emekli Korgeneral Lambros Tzoumis, katıldığı televizyon programında Türkiye’ye yönelik küstah açıklamalarda bulundu.

Yunanistan merkezli televizyon kanalı Action 24’e konuk olan Tzoumis, “Uzun yıllar süren hareketsizliğin ardından bir silahlanma programı başlattık. Fransa ile yaptığımız savunma anlaşması önemliydi ancak stratejimizi de değiştirmeliyiz. Yıllardır Türkiye’ye karşı sakin bir tavır izliyoruz. Aldığımız bu silahları gerekirse Türkiye’nin üzerinde kullanabileceğimiz mesajını vermeliyiz” ifadelerini kullandı. Emekli korgeneral, Türkiye’nin yerli üretimi insansız hava araçlarının da Ege Denizi’nde casusluk faaliyetleri yaptığını ve kendileri için sorun oluşturduğunu söyledi.

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