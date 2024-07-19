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Dünya

Şili'de 7,4 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Şili'nin kuzeyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

07:25 - 19/07/2024 Cuma
Güncelleme: 07:25 - 19/07/2024 Cuma
AA
Arşiv
Arşiv

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Antofagasta bölgesine bağlı San Pedro de Atacama olduğunu açıkladı.

7,4 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 117 kilometre derinlikte kaydedildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, şu ana kadar can ya da mal kaybı bildirilmedi.

Depremin, Peru'nun güney bölgeleri Tacna ile Arequipa'da da hissedildiği ve halkta paniğe yol açtığı bilgisi paylaşıldı.

Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi'nden (Senapred) yapılan açıklamada, depremin olası zararlarının değerlendirildiği belirtildi.

Deniz Kuvvetleri Hidrografi ve Oşinografi Servisi'nden (SHOA) yapılan açıklamada ise Şili kıyılarında tsunami uyarısına yol açacak gerekli koşulların karşılanmadığı bildirildi.







#Şili
#Deprem
#Amerika
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