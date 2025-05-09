Şili'de ambulans uçağı düştü: 6 kişi hayatını kaybetti

"Bu acı verici kaybın ardından, kayıpların yerini tespit etmek ve olayın etkilerini en aza indirmek için hızlı ve özverili şekilde çalışan devlet kurumlarına da içten teşekkürlerimi ifade ediyorum. Bu zor zamanlarda yaşamını yitirenlerin yakınlarının acısını paylaşıyor, dayanışma içinde olmanın önemini bir kez daha vurguluyorum."