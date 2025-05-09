Şili'de ambulans uçağı düştü: 6 kişi hayatını kaybetti

Güney Amerika ülkesi Şili'de ambulans uçağın düşmesi sonucu 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Uçaktaki pilot, yardımcı pilot, doktor, hemşire, hasta ve hasta refakatçisi olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini veren Metropolitan Bölgesi Başkanlık Delegesi Gonzalo Gonzalo Duran, kazadan büyük üzüntü duyduklarını söyledi.
Metropolitan Bölgesi Başkanlık Delegesi Gonzalo Gonzalo Duran, gazetecilere yaptığı açıklamada, Metropilitan bölgesine bağlı Curacavi kentindeki dağlık alana düşen ambulans uçağın enkazına ulaşıldığını belirtti.
Uçaktaki pilot, yardımcı pilot, doktor, hemşire, hasta ve hasta refakatçisi olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini veren Duran, kazadan büyük üzüntü duyduklarını söyledi.
"Curacavi bölgesinde meydana gelen trajik ambulans uçağı kazasında hayatını kaybeden 6 kişinin ailelerine en derin taziyelerimi ve sevgilerimi sunuyorum." ifadesini kullanan Boric, şunları kaydetti: