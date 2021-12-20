Dünya Şilinin yeni Devlet Başkanı Gabriel Boric oldu
AMERİKA

Şili'nin yeni Devlet Başkanı Gabriel Boric oldu

Şili'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde, çoğu açılan sandık sonuçlarına göre sol görüşlü aday Gabriel Boric ülkenin yeni devlet başkanı oldu.

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Haber Merkezi AA
Şilinin yeni Devlet Başkanı Gabriel Boric oldu
Gabriel Boric

Şili'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde, çoğu açılan sandık sonuçlarına göre sol görüşlü aday Gabriel Boric ülkenin yeni devlet başkanı oldu.

Şili Seçim Servisi (Servel) verilerine göre, şu ana kadar yüzde 92'si açılan sandık sonuçlarına göre "İtibarı Destekliyorum" ittifakının adayı sol görüşlü Gabriel Boric yüzde 55, Cumhuriyetçi Partinin sağ görüşlü adayı Jose Antonio Kast yüzde 44 oy aldı.

Gabriel Boric
Gabriel Boric

ŞİLİ'NİN EN GENÇ DEVLET BAŞKANI

Kast, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce Boric ile konuştum ve onu büyük zaferinden dolayı tebrik ettim. Bugünden itibaren kendisi Şili'nin seçilmiş devlet başkanıdır, tüm saygıyı ve yapıcı iş birliğini hak ediyor. Şili her zaman ilk sırada gelir." ifadelerini kullandı.

Böylece 35 yaşındaki Gabriel Boric, Şili'nin en genç devlet başkanı unvanına sahip oldu.

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FOTOĞRAF 8
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Şili’de çatışmalar şiddetleniyor: Treni raydan çıkarıp ateşe verdiler
Şili'nin Victoria eyaletinde yerli halkla yaşanan çatışmalar nedeniyle olağanüstü halin (OHAL) uygulandığı Güney Macrozone bölgesinde Mapuche yerlilerinin raydan çıkardığı trenin 4 vagonu ve lokomotifi ateşe verildi.


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