Silvio Berlusconi hastaneye kaldırıldı

Berlusconi’nin başbakan olduğu dönemde villasında düzenlediği "Bunga Bunga" ismiyle anılan partilerin tanıklarına yalan ifade karşılığı rüşvet vermekle suçlandığı davanın duruşmasında avukatı Federico Cecconi, ünlü liderin sağlık sorunları sebebiyle 22 Mart Pazartesi’den bu yana hastanede olduğu bilgisini verdi.

ANSA ajansının haberinde, Berlusconi'nin San Raffaele Hastanesinde ve durumunun nispeten iyi olduğu belirtildi.

"Kısa süre içinde evine dönmesini bekliyoruz"

Berlusconi'nin partisi Forza Italia Senatörü Licia Ronzulli de yaptığı açıklamada, ünlü liderini durumunun ciddi olmadığını, kısa süre içinde evine dönmesinin beklendiğini söyledi.

Berlusconi, Eylül 2020’de de koronavirüs dolayısıyla yaklaşık iki hafta boyunca hastanede tedavi görmüş ve hastane çıkışında, "Tanrı'ya ve doktorlara teşekkür ederim. Bu benim hayatımın en tehlikeli sınavıydı. Bu sefer de atlatmayı başardım." demişti.

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Berlusconi, koronavirüs kısa süre sonra da bir kalp rahatsızlığı geçirmişti.

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