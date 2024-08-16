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Dünya

Sınırda peş peşe iki deprem: Türkiye'den de hissedildi

AFAD, Suriye'nin Hama şehrinde 3 dakika arayla 5,2 ve 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı, Hatay ve Gaziantep'te de hissedildi.

Seren Som
13:32 - 16/08/2024 пятница
Güncelleme: 14:14 - 16/08/2024 пятница
Yeni Şafak
Sarsıntıyı hisseden bazı vatandaşlar, tedbir amaçlı dışarı çıktı.
Sarsıntıyı hisseden bazı vatandaşlar, tedbir amaçlı dışarı çıktı.

AFAD, saat 13.15'te merkez üssü Suriye'de (Hatay Yayladağı açıklarında) 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.


AFAD, aynı noktada 3 dakika sonra 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı.

Depremlerin 7,16 ve 7,1 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.


Sarsıntı, Hatay ve Gaziantep'te de hissedildi. Sarsıntıyı hisseden bazı vatandaşlar, tedbir amaçlı dışarı çıktı.

Cuma namazı sırasında depreme yakalanan bir vatandaş, "Tam namaz bitecekken depremi hissettik" dedi.


Depremin 10 saniye sürdüğünü belirten bir başka vatandaş ise, "Bayağı şiddetliydi. Masada çalışırken kitaplarım döküldü. Kapılar sallandı, hemen hemen sokağa çıktık" diye konuştu.


#Deprem
#Suriye
#Hatay
4 часа(ов) назад
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