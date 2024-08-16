Sınırda peş peşe iki deprem: Türkiye'den de hissedildi

AFAD, saat 13.15'te merkez üssü Suriye'de (Hatay Yayladağı açıklarında) 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, aynı noktada 3 dakika sonra 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı.
Depremlerin 7,16 ve 7,1 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.
Cuma namazı sırasında depreme yakalanan bir vatandaş, "Tam namaz bitecekken depremi hissettik" dedi.
Depremin 10 saniye sürdüğünü belirten bir başka vatandaş ise, "Bayağı şiddetliydi. Masada çalışırken kitaplarım döküldü. Kapılar sallandı, hemen hemen sokağa çıktık" diye konuştu.