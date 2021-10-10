Dünya Sınırlar kapatıldı Iraklılar sandık başında
ORTADOĞU

Sınırlar kapatıldı: Iraklılar sandık başında

Irak’ta erken genel seçimler için oy kullanma başladı. Havalimanları ve kara sınırları oy verme işlemi bitene kadar kapalı olacak.

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Haber Merkezi AA
Sınırlar kapatıldı: Iraklılar sandık başında
Seçim sonuçlarının 24 saat içerisinde açıklanması bekleniyor.

Saat 18:00’de sona erecek seçimler nedeniyle güvenlik güçleri seçim merkezlerinin çevresindeki önlemleri üst düzeye çıkardı. Oy vermeye gelenler seçim merkezlerinin önünde kurulan kontrol noktalarında aramadan geçirilecek.

Seçmenlerin seçim merkezlerine cep telefonu sokmasına da izin verilmeyecek.

Havalimanları ve kara sınırları oy verme işlemi bitene kadar kapalı olacak.

40 milyon nüfuslu ülkede 24 milyondan fazla seçmen bulunuyor. Bu seçimlerde 329 sandalyeli meclis için 3 bin 249 aday yarışacak. 877 yabancı gözlemci seçimleri izleyecek.

Irak Yüksek Seçim Komiserliği'nin 24 saat içerisinde seçim sonuçlarını duyurması bekleniyor.

Bu seçimler, Ekim 2019'da dönemin hükümetine karşı patlak veren gösterilerden sonra ilk erken genel seçim özelliği taşıyor.

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