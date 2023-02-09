Sınırlı imkanlarla mücadele ediyoruz: Suriye'de can kaybı 2 bin 500'ü aştı

Kahraman-maraş’ta meydana gelen deprem, Suriye’nin İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus şehirlerinde de güçlü şekilde hissedildi. Çok sayıda binanın yıkıldığı bölgede 8 Şubat itibariyla ölü sayısı 2500’ü geçerken, çok sayıda da yaralı bulunuyor. 2011 yılından bu yana iç savaşın zorluklarıyla boğuşan bölgede, arama kurtarma faaliyetleri de, büyük oranda Suriye Sivil Savunma Teşkilatı Beyaz Baretlilerin sorumluluğunda. Yeni Şafak’a konuşan Beyaz Baretlilerin Direktörü Râid es-Sâlih, depremde yüzlerce binanın zarar gördüğünü belirterek, ekiplerin depremin olduğu dakikadan bu yana durmadan çalıştığını ancak imkanlarının çok kısıtlı olduğunu ifade etti.

En çok kuzeybatıyı vurdu

Depremde en çok zarar gören bölgelerin İdlib’in kırsalindaki kasaba ve köyler, Halep’in batısındaki Ararib beldesi ve Afrin’in Cinderes kasabası olduğunu söyleyen Sâlih, şu ana kadar herhangi bir organizasyon veya kuruluşun arama kurtarma çalışmaları için bölgeye giriş yapmadığını söyledi. Sâlih, “bölgede bu saate kadar, sadece Beyaz Baretliler ekipleri ve yerel insanların yardımıyla çalışmalar yürütülüyor” şeklinde konuştu.

‘Durum çok kötü’

Sâlih, “göçük ve enkaz altında yüzlerce kişi var ve depremin etki ettiği alan da çok büyük. Sınırlı imkanlardan dolayı hepsine yetişemiyoruz. Bölgede hava sıcaklığında son zamanlarda sert düşüşler var. İnsanlar ya evinden olmuş ya da korkudan içeri giremiyor. Barınacakları başka bir yer yok” şeklinde konuştu.

Rejimin saldırıları zorlaştırdı

Esed rejiminin 12 yıldır sürdürdüğü savaşın mevcut durumun yaşanmasında en büyük etken olduğunu belirten Sâlih, iç savaş esnasında hedef alınan altyapının büyük zarar görmesinin acil durumlarda müdahaleyi zorlaştırdığını vurguladı. Beyaz Baretlilerin direktörü, “Rejimin bölgesinde de depremden etkilenen yerler var ama 50 yıldır ekonomik imkanlar halkın aleyhine kullanıldığı için şu an kendi elindeki imkanların da yetersiz olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla biz rejimden ne yardım bekliyoruz ne oradaki insanlara yardım edebileceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Deprem değil soğuk öldürecek

Suriye’de kurtarma ekiplerinin önündeki en büyük engellerden biri yetersiz altyapı ve soğuk hava. Bozuk yollar nedeniyle yardım ekiplerinin ihtiyaç duyulan bölgelere ulaşması zorlaşırken, kurtarma görevlileri de depremzedelerle beraber binaların yanında yakılan ateşlerin yanında ısınmaya çalışıyorlar. Yardım kuruluşları, önümüzdeki haftalarda gelmesi beklenen kar fırtınası ve daha da soğuyacak havanın çadırlarda yaşam mücadelesi veren insanlar için durumu daha da kötüleştirmesinden korkuyor. Ayrıca, ısınma sorunu nedeniyle çadırlardaki insanların ısınmak için bulabildikleri her şeyi yakmaları da, zehirli dumandan etkilenme olasılığını artırıyor.

Rejim saldırmaya devam ediyor

Bazı medya kuruluşları, depremden 2 saat sonra Esed güçlerinin Marea beldesine topçu saldırısı yaptığını bildirdi. Yerel kaynaklar, herkesin kurtarma çalışmalarıyla meşgul olduğu sırada gerçekleşen saldırıda herhangi bir ölüm yaşanmadığını bildirdi. İngiltere Dış İlişkiler Komite Başkanı Alicia Kearn de, Marea’ya yapılan saldırının “haince” olduğunu belirtti.

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