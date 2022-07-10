Dünya Şinzo Abe suikastında tarikat iddiası
ASYA

Şinzo Abe suikastında ‘tarikat’ iddiası

Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe’yi öldüren Tetsuya Yamagami polisteki ifadesinde “tarikat bağlantısı”nı gündeme getirdi. Yamagami, Abe’yi iflasından sorumlu tuttuğu için vurduğunu iddia etti. Buna göre Yamagami’nin annesi, Abe’nin destek verdiği bir tarikatın üyesiydi. Bağış adı altında verdiği paralarla battı ve tüm aile dağıldı. Polis tarikatın adını anmasa da Abe’nin, kendini mesih ilan eden Sun Myung Moon’in kurduğu ‘Moonies’ denilen tartışmalı bir tarikatın etkinliklerine katıldığı biliniyor.

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Dış Haberler Yeni Şafak
Şinzo Abe suikastında ‘tarikat’ iddiası
Tetsuya Yamagami

Japonya’da, en uzun süre başbakanlık yapan Şinzo Abe’nin suikast sonucu öldürülmesinin şoku sürüyor. Abe’nin otopsi raporu basına yansırken deneyimli Japon siyasetçinin cenaze törenine dair detaylar da basınla paylaşıldı. Suikast ile ilgili polis soruşturması sürerken olay yerinde yakalanan saldırganın ilk ifadesi de ortaya çıktı. Eski asker olan Tetsuya Yamagami adlı 41 yaşındaki saldırgan, Abe’yi, annesinin bir tarikata kaptırdığı para sonucu iflas etmesinden sorumlu tuttuğu için öldürdüğünü savundu.

Sinzo Abe'nin öldürülmesinden saniyeler önce suikastı gerçekleştiren saldırganın Abe'nin arkasında tetiği çekmek için beklediği anlar fotoğraflara yansıdı.
Sinzo Abe'nin öldürülmesinden saniyeler önce suikastı gerçekleştiren saldırganın Abe'nin arkasında tetiği çekmek için beklediği anlar fotoğraflara yansıdı.

Saldırgan, ilk ifadesinde, annesinin, Abe’nin de destek verdiğini iddia ettiği bir dini örgütün üyesi olduğunu ve o örgüte bağış adı altında parasını kaptırmasından sonra ailesinin dağıldığını iddia etti. Abe’yi siyasal görüşü nedeniyle öldürmediğini söyleyen saldırgan, motivasyonunun kişisel kin olduğunu dile getirdi. Japon polisi söz konusu dini örgütün ismini açıklamasa da Abe’nin Unification Church (Birleştirme Kilisesi) adıyla kendini mesih ilan eden Sun Myung Moon tarafından kurulan ve ‘Moonies’ denilen tartışmalı bir tarikatın organizasyonlarında konuşmalar yaptığı belirtiliyor.

ANNESİNİN İFLASINDAN SORUMLU TUTTU

  • Uzun süredir işsiz olduğu belirtilen saldırganın ifadesinde, ilk hedefinin, annesinin iflasından sorumlu tuttuğu tarikatın lideri olduğunu, ancak söz konusu kişiye ulaşmanın zor olduğu için, Şinzo Abe’yi hedef seçtiğini belirtti. Japon medyası, saldırganın, Abe’nin miting yapacağı noktalarda keşif yaptığının belirlendiğini yazdı.

Japon halkı suikastın düzenlendiği noktaya çiçekler bıraktı.
Japon halkı suikastın düzenlendiği noktaya çiçekler bıraktı.

OTOPSİ RAPORU AÇIKLANDI

Japonya Devlet Televizyonu NHK’nın aktardığına göre yetkililer, Abe’nin kan kaybı nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti. Abe’nin sol kolunun üst kısmından giren bir mermi, köprücük kemiğinin altında bulunan atardamara zarar verdi. Saldırganın yakın mesafeden ateş ettiğini söyleyen yetkililer, saldırının öldürme niyetiyle yapılmış göründüğünü ifade etti. Kyodo Haber Ajansı’nın haberine göre ise Abe’nin otopsisinde sol kolun üst kısmı ile boyunda 2 mermi yarası belirlendi.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

  • Otopsinin tamamlanmasının ardından Japon siyasetçinin eşi Akie Abe, kocasının cenazesiyle birlikte Nara kentinden ailenin yaşadığı Tokyo’ya geçti. Abe’nin ofisinden yapılan açıklamada cenaze töreninin pazartesi ve salı günleri gerçekleştirileceği duyuruldu. NHK’nin Abe’nin eşine dayandırdığı haberde cenazenin Tokyo’da bulunan eski bir tapınakta ağırlanacağını bildirildi ve katılımın aile üyeleri ve Abe’ye yakın kişilerle sınırlı olacağı kaydedildi.

POLİS ŞEFİ SORUMLULUĞU KABUL ETTİ

Suikast ile birlikte bir güvenlik ihmalinin olup olmadığı da ülkede en çok tartışılan konuların başında geliyor. Olayın gerçekleştiği Nara’nın Polis Şefi Tomoaki Onizuka düzenlediği basın toplantısında sorumluluğunu kabul ettiğini ve bunun çok ağır bir sorumluluk olduğunu ifade etti. 27 yıldır polis olarak çalıştığını kaydeden Onizuka, suikastın suçluluk ve pişmanlık duygularının zirvesi olduğunu vurguladı.

Abe suikastı zanlısı: Siyasi amacım yoktu
DÜNYA
Abe suikastı zanlısı: Siyasi amacım yoktu

Şinzo Abe suikasti nasıl gerçekleşti? A'dan Z'ye cinayet yeri
FOTOĞRAF 10
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Silahlı saldırgan arkasından yaklaştığı sırada toplanan kalabalığa hitap ediyordu.<br>
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Cuma günü yaşanan trajik olay şu şekilde gelişti:<br>
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Kampanya etkinliği ülkenin güneyindeki Nara kentindeydi. 67 yaşındaki Abe, bir tren istasyonu dışında Kei Sato isimli siyasetçi adına kampanya konuşması yapıyordu.<br>
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Sato, 10 Temmuz'da Parlamento'nun üst kanadının seçimleri aday isimlerden biriydi.<br>
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Üstteki fotoğraf Abe'yi alkışlar arasında konuşmasını yapacağı kürsüye çıkarken gösteriyor. Ancak o anda çevresindekiler, arkadaki siyah kemerli bir çanta takan kişiden haberdar değiller.<br>
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Yerel saatle 11.30'da, Abe konuşmasına başladıktan dakikalar sonra bu kişi birkaç adım ilerliyor ve elindeki silahı ateşliyor. Abe'nin kanlar içinde yere düştüğü açıkça görülüyor<br>
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Dehşet içindeki izleyiciler yere eğilirken, güvenli görevlileri 41 yaşındaki zanlıyı etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Kaçma girişiminde bulunmayan zanlı yere zorla yatırılarak gözaltına alınıyor.<br>
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Aynı anda izleyiciler kanlar içindeki Abe'ye ilk müdahaleyi yapıyor. Yerel medya, Nara Üniversite Hastanesi'ne helikopterle kaldırılan Abe'nin saldırıdan dakikalar sonra konuşabilir durumda olduğunu ancak sonrasında bilincini kaybettiğini bildiriyor. Japon siyasetçi hastaneye ulaştırıldığında kalbi atmıyordu.<br>
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Hayata döndürme çabaları başarılı olmadı ve saat 17.03'te ölümü açıklandı. Doktorları vücudunda iki yara olduğunu, atar damarlarından birinin ve kalbinin zarar gördüğünü aktardılar. İki yaranın da derin olduğu ve ölümün kan kaybı nedeniyle gerçekleştiği kaydedildi. Ameliyatta kurşuna rastlanmadığı da belirtildi.<br>
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EL YAPIMI SİLAH<br>Görgü tanıkları, zanlının büyük bir silah taşıdığını ve Abe'ye arkadan iki el ateş ettiğini ifade ediyor. El yapımı olduğu ifade edilen silaha el koyuldu ve zanlı gözaltına alındı. Japonya'daki silah yasalarının sıkılığı kişilerin bunları elde etmesini aşırı güç kılıyor. Zanlı Nara'da yaşayan Tetsuya Yamagami olarak açıklandı. Japon medyası, zanlının eski bir deniz subayı olduğunu aktarıyor. Yamagami ilk sorgusunda Abe'den 'memnun olmadığını' ve öldürme niyeti taşıdığını söyledi. Medyadaki haberlere göre şüphelinin evine bomba imha ekipleri baskın yaptı.<br>
Şinzo Abe suikasti nasıl gerçekleşti? A'dan Z'ye cinayet yeri
Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe bir seçim kampanyası konuşması sırasında vurularak öldürüldü.


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