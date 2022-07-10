Şinzo Abe suikastında ‘tarikat’ iddiası

Japonya’da, en uzun süre başbakanlık yapan Şinzo Abe’nin suikast sonucu öldürülmesinin şoku sürüyor. Abe’nin otopsi raporu basına yansırken deneyimli Japon siyasetçinin cenaze törenine dair detaylar da basınla paylaşıldı. Suikast ile ilgili polis soruşturması sürerken olay yerinde yakalanan saldırganın ilk ifadesi de ortaya çıktı. Eski asker olan Tetsuya Yamagami adlı 41 yaşındaki saldırgan, Abe’yi, annesinin bir tarikata kaptırdığı para sonucu iflas etmesinden sorumlu tuttuğu için öldürdüğünü savundu.

Sinzo Abe'nin öldürülmesinden saniyeler önce suikastı gerçekleştiren saldırganın Abe'nin arkasında tetiği çekmek için beklediği anlar fotoğraflara yansıdı.

Saldırgan, ilk ifadesinde, annesinin, Abe’nin de destek verdiğini iddia ettiği bir dini örgütün üyesi olduğunu ve o örgüte bağış adı altında parasını kaptırmasından sonra ailesinin dağıldığını iddia etti. Abe’yi siyasal görüşü nedeniyle öldürmediğini söyleyen saldırgan, motivasyonunun kişisel kin olduğunu dile getirdi. Japon polisi söz konusu dini örgütün ismini açıklamasa da Abe’nin Unification Church (Birleştirme Kilisesi) adıyla kendini mesih ilan eden Sun Myung Moon tarafından kurulan ve ‘Moonies’ denilen tartışmalı bir tarikatın organizasyonlarında konuşmalar yaptığı belirtiliyor.

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ANNESİNİN İFLASINDAN SORUMLU TUTTU

Uzun süredir işsiz olduğu belirtilen saldırganın ifadesinde, ilk hedefinin, annesinin iflasından sorumlu tuttuğu tarikatın lideri olduğunu, ancak söz konusu kişiye ulaşmanın zor olduğu için, Şinzo Abe’yi hedef seçtiğini belirtti. Japon medyası, saldırganın, Abe’nin miting yapacağı noktalarda keşif yaptığının belirlendiğini yazdı.

Japon halkı suikastın düzenlendiği noktaya çiçekler bıraktı.

OTOPSİ RAPORU AÇIKLANDI

Japonya Devlet Televizyonu NHK’nın aktardığına göre yetkililer, Abe’nin kan kaybı nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti. Abe’nin sol kolunun üst kısmından giren bir mermi, köprücük kemiğinin altında bulunan atardamara zarar verdi. Saldırganın yakın mesafeden ateş ettiğini söyleyen yetkililer, saldırının öldürme niyetiyle yapılmış göründüğünü ifade etti. Kyodo Haber Ajansı’nın haberine göre ise Abe’nin otopsisinde sol kolun üst kısmı ile boyunda 2 mermi yarası belirlendi.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Otopsinin tamamlanmasının ardından Japon siyasetçinin eşi Akie Abe, kocasının cenazesiyle birlikte Nara kentinden ailenin yaşadığı Tokyo’ya geçti. Abe’nin ofisinden yapılan açıklamada cenaze töreninin pazartesi ve salı günleri gerçekleştirileceği duyuruldu. NHK’nin Abe’nin eşine dayandırdığı haberde cenazenin Tokyo’da bulunan eski bir tapınakta ağırlanacağını bildirildi ve katılımın aile üyeleri ve Abe’ye yakın kişilerle sınırlı olacağı kaydedildi.

POLİS ŞEFİ SORUMLULUĞU KABUL ETTİ

Suikast ile birlikte bir güvenlik ihmalinin olup olmadığı da ülkede en çok tartışılan konuların başında geliyor. Olayın gerçekleştiği Nara’nın Polis Şefi Tomoaki Onizuka düzenlediği basın toplantısında sorumluluğunu kabul ettiğini ve bunun çok ağır bir sorumluluk olduğunu ifade etti. 27 yıldır polis olarak çalıştığını kaydeden Onizuka, suikastın suçluluk ve pişmanlık duygularının zirvesi olduğunu vurguladı.

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