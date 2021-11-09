Sırbistan 'Bosna Kasabı' Mladic'i korumaya aldı

"Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladic'in temmuz ayında Belgrad'a çizilen duvar resmini kaldırmak isteyen Sırbistan İnsan Hakları Gençlik Hareketi (YIHR) üyelerine karşı çıkan hükümet, polis güçlerini bölgede konuşlandırarak, duvar resmine yaklaşan herkesin cezalandırılacağını açıkladı.

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Resme yumurta atan kadın gözaltına alındı

Duvar resmi önünde toplanan kalabalık arasından yumurta atan Aida Corovic isimli kadının ise sivil polis güçleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, duvar resminin kaldırılması durumunda meydana gelebilecek şiddet olaylarını engellemek adına söz konusu resmi koruma kararı aldıkları ifade edildi.

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Cumhurbaşkanı ve Başbakan'dan açıklama yok

YIHR temsilcileri de duvar resminin devlet koruması altına girdiğini söyleyerek, konuya ilişkin cesaretlerini kaybetmeyeceklerini belirtti. İçişleri Bakanı Aleksandar Vulin, duvar resminin kaldırılmasının iki yüzlülük ve kötü niyet taşıdığını savunurken, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Başbakan Ana Brnabic'ten ise henüz bir açıklama gelmedi.

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta Sırpların komutanlığını yapan Mladic'i konu alan duvar resimlerinin bazı Belgrad sokaklarına çizildiği ifade ediliyor.

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Mladic'in müebbet cezası onandı

Sırp komutan Mladic emrindeki Sırp birliklerin, 11 Temmuz 1995'te Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'ya girmesinin ardından başlayan soykırımda birkaç gün içinde en az 8 bin 372 sivil Boşnak katledildi, bedenleri farklı toplu mezarlara gömüldü. Bölgedeki Sırp nüfusun büyük çoğunluğu, bugün dahi Srebrenitsa'da yaşananları "soykırım" olarak nitelendirmekten kaçınıyor.

OYNAT 01:00 Bosna Kasabı Mladic! Hollanda'nın Lahey şehrindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY), Bosna'daki savaş sırasında Sırp askerlerinin komutanlığını yapan Ratko Mladic hakkındaki kararını bugün açıklayacak. "Bosna kasabı" olarak da anılan Mladic, 1995'te Sırp güçlerince 8 binden fazla Boşnak sivilin öldürüldüğü Srebrenitsa Soykırımı da dahil 11 suçtan yargılanıyor. BiP'te paylaş

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Öte yandan, Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı, 2007 yılında aldığı kararda, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinden (ICTY) gelen kanıtlar doğrultusunda Srebrenitsa ve civarında yaşananları "soykırım" olarak nitelendirdi.

Sırp komutan Mladic, ICTY'de görülen davada aralarında soykırımın da bulunduğu birçok suçtan müebbet hapse mahkum edilirken, 8 Haziran'da görülen temyiz davasında da cezası yeniden onandı.