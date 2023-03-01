Sırbistan Kosova kararını duyurdu

Kosova 'yı kendi toprağı olarak gören Sırbistan'dan, ikili ilişkilere dair yeni bir açıklama daha yapıldı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic , ülkesinin Kosova'ya yönelik dikkat çeken tavrını dile getirdi.

"Kosova'yı tanımayacağız"

Vucic, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı tanımayacaklarını söyledi ve Kosova'nın Birleşmiş Milletler'e (BM) girmesini de kabul etmeyeceklerini belirtti.

Yerel bir televizyonda, 27 Şubat'ta Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell öncülüğünde, Brüksel'de Kosova Başbakanı Albin Kurti ile bir araya geldiği görüşmeyi değerlendiren Vucic, şöyle dedi:

Brüksel'de bir görüşme oldu, anlaşamadık, konuştuk, görüşmelere devam edeceğiz ve daha birçok görüşme olacak.

"Fransız-Alman Planı için hazırız"

Vucic, kamuoyunda Fransız-Alman Planı olarak bilinen öneriyi görüşmeye hazır olduklarını kaydederek, Kosova ile ilgili durumu daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ele aldıklarını anımsattı.

Diğer taraftan Sırp lider, Kosova ile ilişkilerin normalleşmesi için çalışacaklarını ve barış içinde yaşamak istediklerini anlattı.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışıyor.

Kosova-Sırbistan müzakereleri

AB, Kosova ile Sırbistan'ın Birliğe entegrasyon sürecinin ilerlemesi için iki ülke arasındaki sorunları giderebilecek nihai bir anlaşmaya varılmasını şart koşuyor.