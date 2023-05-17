Sırbistan'da bazı okullarda bomba ihbarı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bazı okullar bomba yerleştirildiği ihbarı üzerine tahliye edildi.

Sırbistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Belgrad'daki 115 okulun e-posta adreslerine okullara patlayıcı yerleştirildiğine dair bildirimler gönderildi.

İhbar üzerine harekete geçen Sırbistan polisi, ilgili okullardaki öğrenci, öğretmen ve personeli tahliye etti.