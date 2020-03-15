Dünya Sırbistanda koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
AVRUPA

Sırbistan'da koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini bildirdi. Ülkede kendilerini izole etmeyen kişilere 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ ise, ilk vaka tespit edildiğinde virüsün yayılmasını kontrol altına almanın kolaylaşması adına gerekli tedbirleri aldıklarını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Ülkede virüs tedavisi gören kişiler asker gözetiminde korunacak.
Ülkede virüs tedavisi gören kişiler asker gözetiminde korunacak.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen acil durum toplantısının ardından, vaka sayısının 48'e ulaştığı ülkede alınan Kovid-19 tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

  • Sırbistan'ın bugünden itibaren zaferle çıkması gereken bir savaşa girdiğini ifade eden Vucic, "Bu, yaşlılarımız için de verdiğimiz bir mücadele. Onlar bize bugün yaşadığımız ülkeyi verdi." dedi.

Vucic, yarından itibaren ülkede virüs tedavisi gören kişilerin asker gözetiminde korunacağını, toplu taşıma hizmetine ilişkin tedbirlerin 2 gün içinde açıklanacağını bildirdi.

Almanya'dan kritik koronavirüs kararı: 5 ülkeye sınırlarını kapattı
DÜNYA
Almanya'dan kritik koronavirüs kararı: 5 ülkeye sınırlarını kapattı

Kendilerini izole etmeyen kişilere 3 yıla kadar hapis cezası

Sırbistan'ın Çin'den 5 milyon maske satın aldığını aktaran Vucic, yarın itibarıyla eğitime ara verildiğini ve okulların uzaktan eğitim verecek şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalabileceğini kaydetti.

  • Vucic, doktorların tavsiyesi üzerine kendilerini izole etmeyen kişilere 3 yıla kadar hapis cezası verileceğini belirterek, vaka bulunan ülkelerden gelenlerin 28 gün karantinada kalması gerektiğini vurguladı.

Ülkedeki "yaşlı nüfusa evlerinden dışarı çıkmamaları" çağrısında bulunan Vucic, "Hayatı, hayatımızı kurtarmak için kapatıyoruz." dedi.

Başkentteki acil durum toplantısına Başbakan Ana Brnabic ve Meclis Başkanı Maja Gojkovic de katıldı.

Kazakistan'da koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
DÜNYA
Kazakistan'da koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

Vaka bulunmayan Karadağ'dan tedbir

Avrupa kıtasında virüsün yayılmadığı tek ülke Karadağ'da da tedbirler alındı.

Karadağ Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Koordinasyon Başkanlığınca alınan tedbirlere göre, yabancı uyruklu vatandaşların girişlerine izin verilmeyecek, otel, kafe ve restoran gibi hizmet veren işletmeler kapatılacak.

Başbakan Yardımcısı Milutin Simovic, toplantının ardından yaptığı açıklamada, mağazaların 50 kişi, pazar ile alışveriş merkezlerinin 100 kişi sınırlamasına gideceğini belirterek, "Ülke olarak virüsün yayılmasını geciktirmek için elimizden geleni yapıyoruz. İlk vaka tespit edildiğinde virüsün yayılmasını kontrol altına almak kolaylaşacak." diye konuştu.

Hem faiz hem kur düştü

Hem faiz hem kur düştü

​FED faizi sıfıra çekti, kur 6.28'i gördü.
12 yeni vaka

12 yeni vaka

Avrupa, Amerika ve ilk vaka çevresinden...
Tarihi indirim

Tarihi indirim

Amerika faizsiz sisteme geçti
Gece kulüpleri kapatılıyor

Gece kulüpleri kapatılıyor

Yeni Şafak tehlikeye dikkat çekmişti...
Üst düzey önlem

Üst düzey önlem

​Almanya koronavirüs tedbirlerini bir üst safhaya taşıdı.
Dönen herkes karantinaya!

Dönen herkes karantinaya!

Türkiye'den çok önemli koronavirüs kararları

3 bin 590 yeni vaka 368 ölüm!

3 bin 590 yeni vaka 368 ölüm!

Avrupa'nın tam ortasında büyük trajedi

Sessiz derbide<br>gol yok

Sessiz derbide
gol yok

​​G.Saray sahasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı.
15 dakikada<br>tespit ediyor

15 dakikada
tespit ediyor

Yeni test kitinden koronavirüse hızlı teşhis.
Koronavirüs değil doğal ölüm

Koronavirüs değil doğal ölüm

Şaban Elönü'nün Adli Tıp Raporu, testin negatif çıktığını doğruladı.
Betonda yatan <br>çocuklar gördük

Betonda yatan
çocuklar gördük

​Fatih Boran ve Turan Ekmekçi'nin iyilik öyküsü yenisafak.com'da.
5 kişi hastaneye nakledildi

5 kişi hastaneye nakledildi

​Ankara Valisi Şahin umreden dönenlerle ilgili açıklamada bulundu.
Lider değişmedi

Lider değişmedi

Zirvedeki maçtan beraberlik çıktı.
Dönüşler erkene alındı

Dönüşler erkene alındı

Diyanet İşleri Başkanlığından umre ziyareti açıklaması.
Umreden gelenler<br>yurtlara yerleştirildi

Umreden gelenler
yurtlara yerleştirildi

10 bin vatandaş öğrenci yurtlarında misafir ediliyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.