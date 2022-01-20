Dünya Sırp lider Dodik Bosnanın kaderi Erdoğana bağlı
AVRUPA

Sırp lider Dodik: Bosna’nın kaderi Erdoğan’a bağlı

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Sırp üyesi Milorad Dodik, Bosna’da artan gerilimle ilgili "Bosna Hersek'in kaderi Erdoğan'ın desteğine bağlı" dedi. Dodik, Erdoğan dışında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic’i de kastederek

"Bu isimler haricinde kimsenin fikri Bosna Hersek için iyi bir sonuç oluşturmayacaktır" şeklinde konuştu.

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Haber Merkezi AA
Sırp lider Dodik: Bosna’nın kaderi Erdoğan’a bağlı
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Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Sırp üyesi Milorad Dodik, Bosna Hersek'teki yerel siyasetçilerin diyaloğu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'in desteğinin gerekli olduğunu söyledi.

"KENDİLERİNE MİNNETTARIM"

Dodik, Haber ajansı SRNA'ya yaptığı açıklamada, "Erdoğan ve Vucic'in de desteklediği 'Bosna Hersek’te sorunların diyalog yoluyla çözülmesi' adımından memnunum ve bunu destekliyorum. Bunun için kendilerine minnettarım" diyerek şunları söyledi:

ERDOĞAN'A BAĞLI

  • Erdoğan'ın Bosna Hersek ziyareti sırasında, sorunların Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic’in ara buluculuğuyla çözülebileceğini ifade ettim. Şimdi de aynı fikirdeyim. Bosna Hersek’in kaderi Erdoğan, Vucic ve Milanovic’in desteği ile yerli siyasetçilerin diyaloğuna bağlı. Bunun haricinde kimsenin fikri Bosna Hersek için iyi bir sonuç oluşturmayacaktır.

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